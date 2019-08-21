Саммит по Донбассу: появился неутешительный прогноз

От саммита, посвященного войне на Донбассе, который может быть организован по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона, не следует ожидать "подвижек".

"Ничего особого на этом саммите не будет. Слова-слова-слова", – спрогнозировал в комментарии OBOZREVATEL журналист, военный эксперт Юрий Бутусов.

"Не вижу никакого желания Российской Федерации идти навстречу в этом конфликте, никаких предпосылок, чтобы позиция Путина изменилась. Поэтому не возлагаю никаких надежд на его общение с Макроном", – заявил он.

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По мнению Бутусова, "главный показатель того, что Путин не собирается идти на какие-то уступки – это то, что вопреки всем призывам международной общественности, Макрона, всех наших европейских друзей и союзников ничего не сделано для освобождения заложников. Россия не освобождает даже захваченных моряков, которых она обязана освободить по решению Международного морского трибунала".

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Таким образом, "говорить о том, что есть какие-то подвижки, абсолютно преждевременно, ни малейших оснований для этого нет", – резюмировал журналист.

Как писал OBOZREVATEL, 19 августа на двусторонней встрече Путин и Макрон обсудили ситуацию в Украине и высказали свое видение разрешения конфликта на Донбассе. В частности, прозвучало предложение организовать тематический саммит. Украинского представителя на встрече не было.

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