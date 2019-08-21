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Саммит по Донбассу: появился неутешительный прогноз

1.1т Читать материал на украинском

От саммита, посвященного войне на Донбассе, который может быть организован по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона, не следует ожидать "подвижек".

"Ничего особого на этом саммите не будет. Слова-слова-слова", – спрогнозировал в комментарии OBOZREVATEL журналист, военный эксперт Юрий Бутусов.

"Не вижу никакого желания Российской Федерации идти навстречу в этом конфликте, никаких предпосылок, чтобы позиция Путина изменилась. Поэтому не возлагаю никаких надежд на его общение с Макроном", – заявил он.

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По мнению Бутусова, "главный показатель того, что Путин не собирается идти на какие-то уступки – это то, что вопреки всем призывам международной общественности, Макрона, всех наших европейских друзей и союзников ничего не сделано для освобождения заложников. Россия не освобождает даже захваченных моряков, которых она обязана освободить по решению Международного морского трибунала".

Владимир Путин проводит совещание

Владимир Путин проводит совещание

Официальный сайт президента России

Таким образом, "говорить о том, что есть какие-то подвижки, абсолютно преждевременно, ни малейших оснований для этого нет", – резюмировал журналист.

Как писал OBOZREVATEL, 19 августа на двусторонней встрече Путин и Макрон обсудили ситуацию в Украине и высказали свое видение разрешения конфликта на Донбассе. В частности, прозвучало предложение организовать тематический саммит. Украинского представителя на встрече не было.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт
Персоны
Юрий Бутусов Владимир Путин Эммануэль Макрон
Место
Украина
Тег
Новости России
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Питон Каа
Питон Каа
Шаги к миру на Донбассе четко и в определенной последовательности прописаны в Минске-2. Другое дело, что Украина опасается выполнения этих мероприятий именно в той последовательности. Ну тогда нужно об этом четко заявить, но этого Украина тоже не может сделать, так как боится потерять поддержку ЕС. Какой смысл приглашать на встречи украинского представителя, если Украина ничего не может? Но Европа устала, ей нужен мир. Поэтому будет выполнено предложение о введении миротворцев по российским условиям.
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
о каких уступках идет речь
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