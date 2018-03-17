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Садовый объявил, что идет в президенты Украины

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Андрей Садовый

Политическая партия "Самопоміч" и ее лидер Андрей Садовый намерены участвовать в президентских и парламентских выборах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии со ссылкой на выступление мэра Львова.

"Мы строим партию, которая в ближайшее время примет активное участие в президентской и парламентской кампании", - сказал он на XIV съезде политсилы.

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По словам Садового, члены организации обязаны донести свои идеи максимальному количеству граждан Украины.

Как сообщал "Обозреватель", по Киеву заметили билборд оппозиции, на котором Садового призвали объединить политические усилия с Гриценко.

Место
УкраинаЛьвов
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