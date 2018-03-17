Садовый объявил, что идет в президенты Украины

Андрей Садовый

Политическая партия "Самопоміч" и ее лидер Андрей Садовый намерены участвовать в президентских и парламентских выборах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии со ссылкой на выступление мэра Львова.

"Мы строим партию, которая в ближайшее время примет активное участие в президентской и парламентской кампании", - сказал он на XIV съезде политсилы.

По словам Садового, члены организации обязаны донести свои идеи максимальному количеству граждан Украины.

Как сообщал "Обозреватель", по Киеву заметили билборд оппозиции, на котором Садового призвали объединить политические усилия с Гриценко.