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Премьер или генпрокурор: Мусиенко рассказал об амбициях Саакашвили

2.3тЧитать материал на украинском

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили после возвращения в Украину может претендовать на должность премьер-министра или генерального прокурора.

О таком варианте развития событий в эфире ObozTV рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По мнению эксперта, если одиозный политик не удовлетворит свои амбиции, то может перейти в оппозицию к новому президенту Владимиру Зеленскому, который своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство.

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"Саакашвили – достаточно известная, профессиональная, харизматичная личность в политических кругах. Возможно, он захочет определенную должность в окружении нового президента Зеленского. Возможно, премьер-министра или генерального прокурора", – предположил Мусиенко.

"Если не будет соответствующей должности, которая удовлетворит его амбиции, или он разочаруется в команде, то я не исключаю, что он может перейти в оппозицию к Зеленскому. Все может быть", – отметил он.

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На данном этапе, по его словам, президент Зеленский от возвращения Саакашвили только выигрывает.

"Сейчас приедет Саакашвили, будет на всех эфирах, создаст информационный шум, все об этом будут говорить. Он будет критиковать Порошенко. Говорить, что он был борцом с режимом, а Порошенко его за это незаконно лишил гражданства и выкинул из Украины. Т.е. это прямой удар по Порошенко и его политической силе, и для них будет иметь негативные последствия", – объяснил Мусиенко.

"А для Зеленского это позитивно. Пока что", – подчеркнул он.

Напомним, Михеил Саакашвили прилетает в Киев 29 мая. Консул Украины в Варшаве уже выдала ему удостоверение личности на возвращение в Украину.

Саакашвили получил удостоверение личности на возвращение в Украину

Саакашвили получил удостоверение личности на возвращение в Украину

Facebook/Mikheil Saakashvili

При этом не исключено, что в Украине Саакашвили столкнется с уголовным преследованием. О такой возможности в эфире ObozTV предупредил известный адвокат Николай Полозов.

"А сейчас в аэропорт и в Киев!", – написал Саакашвили в соцсетях

"А сейчас в аэропорт и в Киев!", – написал Саакашвили в соцсетях

Facebook/Mikheil Saakashvili

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVЛишение Михеила Саакашвили украинского гражданства
Персоны
Михеил СаакашвилиАлександр МусиенкоВладимир Зеленский
Место
УкраинаКиев
Теги
ГражданстводолжностьКабинет министров Украины
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
Україна не заповідник для корупціонерів та популістів.... та якщо і ви думаєти шлунком, то повилітаєте як пробки з відкоркованого шампанського
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Кулакова Соня
Кулакова Соня
Моя блaгoдарность тeм, кто пoказал мне caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁iluipgt Прocто пройдя прocтой опрoc пoлyчилa почти пoлyгoдовyю зарплату)) Пользуйтecь, пoка eсть вoзмoжноcть=)
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zhukov vanya
zhukov vanya
Кулакова Соня, Дуня Кулакова- "Приходите завтра".
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