Премьер или генпрокурор: Мусиенко рассказал об амбициях Саакашвили

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили после возвращения в Украину может претендовать на должность премьер-министра или генерального прокурора.

О таком варианте развития событий в эфире ObozTV рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По мнению эксперта, если одиозный политик не удовлетворит свои амбиции, то может перейти в оппозицию к новому президенту Владимиру Зеленскому, который своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство.

"Саакашвили – достаточно известная, профессиональная, харизматичная личность в политических кругах. Возможно, он захочет определенную должность в окружении нового президента Зеленского. Возможно, премьер-министра или генерального прокурора", – предположил Мусиенко.

"Если не будет соответствующей должности, которая удовлетворит его амбиции, или он разочаруется в команде, то я не исключаю, что он может перейти в оппозицию к Зеленскому. Все может быть", – отметил он.

На данном этапе, по его словам, президент Зеленский от возвращения Саакашвили только выигрывает.

"Сейчас приедет Саакашвили, будет на всех эфирах, создаст информационный шум, все об этом будут говорить. Он будет критиковать Порошенко. Говорить, что он был борцом с режимом, а Порошенко его за это незаконно лишил гражданства и выкинул из Украины. Т.е. это прямой удар по Порошенко и его политической силе, и для них будет иметь негативные последствия", – объяснил Мусиенко.

"А для Зеленского это позитивно. Пока что", – подчеркнул он.

Напомним, Михеил Саакашвили прилетает в Киев 29 мая. Консул Украины в Варшаве уже выдала ему удостоверение личности на возвращение в Украину.

Саакашвили получил удостоверение личности на возвращение в Украину Facebook/Mikheil Saakashvili

При этом не исключено, что в Украине Саакашвили столкнется с уголовным преследованием. О такой возможности в эфире ObozTV предупредил известный адвокат Николай Полозов.

"А сейчас в аэропорт и в Киев!", – написал Саакашвили в соцсетях Facebook/Mikheil Saakashvili

OBOZREVATEL напоминает предысторию:

Президент Грузии (2004-2013 гг.) Михеил Саакашвили получил украинский паспорт от тогдашнего президента Украины Петра Порошенко в мае 2015 года, когда был назначен главой Одесской облгосадминистрации.

Вскоре губернатор начал конфликтовать с главой государства. В июле 2017 года, когда Саакашвили находился за рубежом, Порошенко лишил его украинского гражданства. Ему был запрещен въезд в страну до 2021 года.

Осенью 2017 года Саакашвили в окружении своих сторонников прорвался через границу.

12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в ресторане "Сулугуни" в Киеве и выдворили в Польшу из-за нарушения законодательства.

28 мая новый президент Украины Владимир Зеленский своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство.

Украинцы в сети бурно отреагировали на это решение.

Сам одиозный политик поблагодарил Зеленского и сразу купил билет на самолет в Украину.

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