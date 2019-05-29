Саакашвили вернулся в Украину: онлайн-трансляция

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской обладминистрации Михеил Саакашвили вернулся в Украину в среду, 29 мая.

Политик приземлился в аэропорту "Борисполь" в 17:30. Он вылетел рейсом из Варшавы, получив перед отправлением удостоверение личности для возвращения в Украину.

Накануне, 28 мая, президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, изменив таким образом указ пятого главы государства Петра Порошенко.

В Госпогранслужбе заявили, что причин для недопуска Саакашвили на территорию страны нет: "Гражданин Украины не может быть ограничен в праве въезда на территорию Украины".

Сам Саакашвили сообщил, что намерен "ориентироваться на будущее, на успех Украины, на дальнейшие шаги, чтобы наконец начать реформы", утверждая, что не намерен мстить Порошенко, из-за которого и был вынужден в итоге с громким скандалом покинуть Украину.

Также Саакашвили заявил о готовности работать с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой. "Сейчас есть очень молодой и талантливый президент с его молодой командой, поэтому, я думаю, что мы все должны его поддержать", – пояснил политик.

Саакашвили получил удостоверение личности для возвращения в Украину facebook.com/SaakashviliMikheil

Саакашвили получил удостоверение личности для возвращения в Украину facebook.com/SaakashviliMikheil

Саакашвили получил удостоверение личности для возвращения в Украину facebook.com/SaakashviliMikheil

Как сообщал OBOZREVATEL, после возвращения Саакашвили украинского гражданства выяснилось, что его партия "Рух новых сил" будет участвовать в внеочередных выборах в Верховную Раду.

При этом у Зеленского заявили, что Саакашвили не будет принят в состав партии "Слуга народа". Лидер политсилы Дмитрий Разумков пояснил, что согласно законодательству Саакашвили пока что запрещено баллотироваться в Раду.

Возвращение Саакашвили в Украину вызвало бурную реакцию в сети. Украинцы пытаются угадать, как теперь будет развиваться его карьера, предполагая, что экс-глава Грузии может претендовать на место главы Одесской ОГА или даже премьер-министра.

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