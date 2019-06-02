Третий президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили признался, что употреблял наркотики.

Об этом он рассказал в интервью ТСН, уточнив также, что после того, как потерял гражданство Украины, он впал в депрессию.

Некоторое время Саакашвили прожил в Ниделандах. В связи с этим журналисты решили поинтересоваться, употреблял ли он там экстази.

"Нет. Когда-то, когда я был студентом, я пробовал марихуану. Но мне не понравилось. И мне не нравится вкус и запах. Поэтому я не фан. Но там, в Амстердаме, есть много чего, что еще делать интересного", – признался он.

Михеил Саакашвили признался, что пробовал наркотики Кадр из видео

Саакашвили пояснил, что сильно похудел, когда потерял украинское гражданство, а также впал в депрессию.

Михеил Саакашвили о депрессии и похудении Скриншот

"Я был где-то в США, я реально решил для себя – у меня была депрессия, стресс – и я сказал, что на зло своим врагам сейчас буду иметь супер вид. Я сначала начал меньше есть, заниматься спортом, а после, когда меня арестовали уже в Киеве, я объявил голодовку. И более 10 килограммов потерял. Мне понравилось, но в тюрьму больше я не хочу! Голод – это нормально! Я в Нидерландах был, жил у родителей моей жены. Плюс я снимал квартиру в Амстердаме – три комнаты и дворик", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

10 сентября 2018 года Саакашвили прорвался через польско-украинскую границу в окружении своих сторонников.

22 сентября Мостицкий районный суд Львовской области призвал Саакашвили признать себя виновным в незаконном пересечении границы.

12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в украинском ресторане "Сулугуни". Его выдворили в Польшу из-за нарушения законодательства.

Саакашвили заявил, что вернется в страну после победы Зеленского на выборах. Однако в Госпогранслужбе отметили, что политику запрещен въезд в страну до 2021 года в связи с совершенным правонарушением.

29 мая третий президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили вернулся в Украину.

Политик приземлился в аэропорту "Борисполь" в 17:30. Он вылетел рейсом из Варшавы, получив перед отправлением удостоверение личности для возвращения в Украину.

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