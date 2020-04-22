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22 апреля • обновлено в 14:40
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Саакашвили отреагировал на приглашение в Кабмин от Зеленского: готов работать

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Экс-глава Одесской ОГА, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили отреагировал на новость о своем назначении вице-премьер-министром Украины по вопросам реформ.

Он заявил, что готов работать и вскоре представит план. Свою позицию Саакашвили изложил на личной странице в Facebook.

По словам политика, он уже имел предметный разговор с премьер-министром Денисом Шмыгалем, в ходе которого обсуждались все вопросы, связанные с возможной работой Саакашвили в правительстве.

Михеил Саакашвили

Михеил Саакашвили

"Цензор.НЕТ"

"Я подхожу к этому предложению и к своему решению с очень большой ответственностью, так как это очень непростое для страны время. Впереди у нас очень сложный период и в экономике, и в целом в жизни страны. Нам сейчас как никогда нужно быть смелыми в своих решениях и реформах", – отметил Саакашвили.

"Я представлю в Верховной Раде свою программу неотложных изменений и моего участия в работе правительства Шмыгаля с конкретными наработками, которые образовались у меня как за пределами Украины, так и в период моей работы в Украине, основываясь как на положительном, так и на негативном опыте", – добавил он.

Также экс-глава Одесской ОГА заверил, что готов работать со всеми патриотическими силами в парламенте Украины и с другими политическими силами в обществе, чтобы Украина с наименьшими потерями перенесла мировой экономический кризис и справилась со всеми вызовами.

Как сообщал OBOZREVATEL, о возможном назначении Саакашвили к Кабмин рассказала заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук. По ее словам, сейчас кандидатура обсуждается во фракции. Голосование может быть уже в пятницу, 24 апреля.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Владимир Зеленский Денис Шмыгаль Михеил Саакашвили
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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Комментарии
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
класс! шоу продовжуеца!
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Запасаемся попкорном))))) The Show Must Go On
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
оттак минус 5 коментов,шо Саакашвили модером подрабатывает?
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