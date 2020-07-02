Саакашвили анонсировал перемены в Украине и пообещал, что "полетят головы". economics-prorok.com

Председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что Украину ждут реформы на таможне, в налоговой и судебной системе.

Как он рассказал эфире "Сніданку з 1+1", таможню нужно освободить от коррупции. Он привел в пример реформу таможни в Грузии, которую назвал "лучшей согласно всем международным организациям". По словам Саакашвили, есть возможность такую же создать в Украине, передает ТСН.

Председатель комитета Национального совета реформ заметил, что радикально следует менять судебную реформу.

"В Украине нет справедливости, потому что нет справедливых судов. Там надо радикально все менять. В течение нескольких недель мы представляем концепцию, как радикально изменить украинскую судебную систему", – сказал Саакашвили.

Кроме того, по его словам, произойдут изменения и в налоговой сфере. Первое предложение там – отменить коррупционный налог на прибыль и ввести налог на выведеный капитал.

"Еще одно предложение – этот вопрос процессуальных соглашений между прокуратурой и теми людьми, которые украли деньги у государства, – вернуть деньги государству в обмен на договоренности не сидеть в тюрьме. Такими методами в Грузии вернули два миллиарда долларов", – отметил председатель комитета.

Саакашвили также обмолвился о том, что "головы полетят". Впрочем, чьи головы и кто может потерять должность, он не сказал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Саакашвили заявил, что президент Владимир Зеленский решил заменить все правоохранительные подразделения, которые занимаются расследованием экономических преступлений, в единый орган финансовых расследований.