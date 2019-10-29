"С нами так нельзя!" "Слуга народа" освистала выступление добровольца в Раде

Представители партии "Слуга народа" освистали выступление в Верховной Раде добровольца-медика, ветерана АТО и народного депутата от "Европейской солидарности" Яны Зинкевич, когда она отвечала на упреки президентской фракции относительно эмоциональной реакции Софии Федыны на посещение Владимиром Зеленским Золотого-4.

Об этом Зинкевич написала на своей странице в Facebook. Она отметила, что во время выступления ей скандировали "ганьба".

"Мне, добровольцу, ветерану, защитнику нашей страны, Народному Герою Украины во время выступления в зале ВР слуги народа кричали "ганьба". Так слуги какого народа, партия "Слуга народа"? (Замечу, что среди СН есть нормальные проукраинские люди, и у них уже есть понимание куда они попали. Жаль, что они в там в меньшинстве. Дальше все зависит только от них)", - написала парламентарий.

Яна Зинкевич

Заметим, что во время выступления, она отметила, что политсила выражает возмущение участием нардепа от "Слуги народа" в пропагандистских шоу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Евгений Шевченко показал себя предателем и коллаборационистом. И мне странно отсутствие реакции партии "Слуга народа", по меньшей мере с опровержением сказанного и извинением перед обществом", - отметила Зинкевич.

Политик напомнила, что во время телеэфира Шевченко заявил, что говорит от имени украинской власти и предложил напрямую встретиться с руководителем пророссийских террористов.

"Выступление представителя власти от имени власти договариваться с террористами – это государственная измена. Его должна взять под стражу СБУ, а перед этим снять неприкосновенность Верховная Рада. Надеюсь, в "Слуге народа" помнят, что они не слуги Кремля, и сами инициируют уголовное дело против коллаборанта", – подчеркнула нардепка.

Она отметила, что вместо адекватного оценивания действий своего депутата, президентская партия делает нападки на народного избранника от "ЕС" Софию Федину.

"Эмоциональное выступление Софии Федины – это словесная реакция защиты ветеранов, и она выразила то, что звучит в мыслях миллионов. И она имеет право на это мнение. Совет президента идти в армию тем людям, которые защищали нас всех, и его в том числе, это абсурд! " – сказала Зинкевич.

В это время представители "Слуги народа" подняли шум, крики и скандировали "ганьба" девушке-госпитальеру.

"И мне, девушке, которая в 18 лет добровольцем отправилась на фронт, защищая нашу страну, очень странно слышать такие слова от человека, который четыре раза уклонялся от повесток в армию. Я вижу, что такое отношение к защитникам становится идеологией власти. Власть должна четко понять: с нами так нельзя, ни с ветеранами, ни с гражданским обществом, ни с волонтерами", - подчеркнула Зинкевич.

Как писал OBOZREVATEL, депутат от "Слуги народа" Шевченко в эфире российского пропагандистского телеканала заявил, что протесты, которые состоялись в Киеве 14 октября, организовали националисты на заказ. Также он утверждает, что его якобы подставили.

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