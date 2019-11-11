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11 ноября • обновлено в 23:43
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В Раде передумали голосовать за рынок земли: Арахамия назвал причину

1.1т
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Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что рассмотрение законопроекта о рынке земли убрали из повестки дня 12 ноября, поскольку на него уйдет весь пленарный день.

Для обсуждения этого вопроса, по его словам, фракция готовит отдельное заседание, пишет "РБК-Украина".

"Завтра с повестки дня закон о земле, возможно, сняли, так как завтра 11 или 12 важных законопроектов. В связи с этим и перенесли. Рассмотрение законопроекта о рынке земли займет весь день", – пояснил он.

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Арахамия назвал причину переноса голосования по земле

Арахамия назвал причину переноса голосования по земле

sbu.ua

Арахамия предположил, что упомянутое заседание фракции может состояться в среду, 13 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что законопроект о рынке земли в Украине резко сняли с повестки дня в Верховной Раде. Причиной назвали разногласия внутри "Слуги народа"

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Тема
Рынок земли в Украине
Персона
Давид Арахамия
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Верховная Рада Украины
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