В Раде передумали голосовать за рынок земли: Арахамия назвал причину

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что рассмотрение законопроекта о рынке земли убрали из повестки дня 12 ноября, поскольку на него уйдет весь пленарный день.
Для обсуждения этого вопроса, по его словам, фракция готовит отдельное заседание, пишет "РБК-Украина".
"Завтра с повестки дня закон о земле, возможно, сняли, так как завтра 11 или 12 важных законопроектов. В связи с этим и перенесли. Рассмотрение законопроекта о рынке земли займет весь день", – пояснил он.
Арахамия назвал причину переноса голосования по земле
sbu.ua
Арахамия предположил, что упомянутое заседание фракции может состояться в среду, 13 ноября.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что законопроект о рынке земли в Украине резко сняли с повестки дня в Верховной Раде. Причиной назвали разногласия внутри "Слуги народа"
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