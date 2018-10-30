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Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицистВсе статьи автора

Рычаг влияния Коломойского

5.9т

Эксперты утверждают, что партия "Слуга народа" "обречена" на успех на парламентских выборах – это при том, что и партии-то такой не существует, есть лишь название и популярность комика Владимира Зеленского. При этом сам комик – если решит баллотироваться на пост президента Украины – может рассчитывать на прохождение во второй тур. А там уже все будет зависеть даже не от его личной популярности, а от того, насколько широкие народные массы будут ненавидеть политика, который окажется его оппонентом. И что тут особенного? Движение "Пять звезд", которое придумал цирковой комик Беппе Грилло, сегодня вместе с правыми популистами формирует правительство Италии и уверенно ведет эту страну к экономическому и финансовому краху. Чем "Слуга народа" хуже? Об этом пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Не хуже – намного лучше. Потому что Беппе Грилло, как это ни парадоксально выглядит для Италии, был самостоятельным политическим персонажем – просто после антикоррупционных операций итальянского правосудия и долгого правления олигарха Сильвио Берлускони политикой в этой стране может заниматься любой, даже комик. А Владимир Зеленский и не скрывает особо свой зависимости от олигарха Игоря Коломойского, хозяина и архитектора того информационно-развлекательного пространства, которое и сделало Зеленского популярным.

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И тогда нужно думать не об итальянской, а о куда более близкой нам грузинской модели. В Грузии олигарх Бидзина Иванишвили – один из главных спонсоров режима Михаила Саакашвили – поссорился с президентом и его окружением, объединил недовольную часть политической элиты и стал править сам. То в роли премьер-министра, то в роли "серого кардинала", то в роли председателя правящей партии "Грузинская мечта". Все эти годы люди, которые хотят иметь дело с Грузией, точно знают, что идти нужно не к президенту, не к премьер-министру, а к Бидзине. Михаил Саакашвили воюет не с президентом, не с премьер-министром, а с Бидзиной. И это логично.

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Игорь Коломойский вполне может выступить в роли Бидзины – почему бы и нет? То, что у олигарха не получилось с УКРОПом – потому что он ошибочно отнесся к нему как к политической партии, вполне может получиться со "Слугой народа" и фигурой Зеленского – потому что он правильно отнесся к этому как к популистскому проекту. У Коломойского уже есть опыт управления Днепропетровской областью в кризисных условиях, он может обижаться на Петра Порошенко и окружение действующего президента, может не доверять политикам, с которым он ведет переговоры и считать, что будет лучше, если они будут зависеть от него, а не он от них. Президентская должность Зеленского даст Коломойскому нужный рычаг влияния и не возложит на него никакой ответственности на происходящее в стране. Даже если партия "Слуга народа" не выиграет после победы Зеленского на президентских выборах выборы в парламент, она обязательно станет частью правящей коалиции – и у Коломойского появится возможность расставить своих людей на ключевые министерские посты, которые будут гарантировать доступ к финансовым потокам. И уже в этом новом качестве – друга министров и приятеля президента – Коломойский будет общаться с Ахметовым или Пинчуком.

Мне могут возразить, что украинский избиратель, который хочет избавиться от олигархов и ненавидит всех толстосумов, никогда не проголосует за Коломойского. Так ведь украинскому избирателю – напомню – и не нужно будет голосовать за Коломойского, жизнь избавит его от этих моральных мук. Украинский избиратель проголосует за Зеленского и за кино "Слуга народа", за красивую картинку с расстрелом парламента из автомата. А что в жизни будет не так, как в кино, а наоборот, этого избирателя интересовать не будет. Ведь если наши соотечественники еще несколько десятилетий назад рыдали на индийских фильмах и сочувствовали трудной судьбе Зиты и Гиты, то почему сейчас они не могут расчувствоваться под влиянием украинского сериала? Это и есть то, что называется прогрессом.

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Автор
Виталий ПортниковВиталий Портников
Тема
Президентские выборы 2019
Персоны
Игорь КоломойскийВладимир Зеленский
Место
Украина
Источник
Источник:espreso.tv
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Fox Allen
Fox Allen
Вполне допускаю что именно так все и будет. Народ наш эмоционален и горяч, в массе своей еще тот совок с развитым чувством конформизма и вследствие этого легко манипулируем и может проголосовать за красивую картинку с зомбоящика. Помянем Савченко всуе, с ее портретами и образом мученицы. Это я не к тому что ее не надо было спасать, она гражданин Украины и мы были обязаны это делать, а к тому что Юля сразу же на ней пропиарилась. Надю начали таскать как свадебного генерала, несмотря на видимую со всех сторон ебанутость. Зеленский с его партией тоже не просто так вылез. Они заполонили эфир своим низкопробным юмором и нехило зарабатывают, что по сути им политика не надо. Но хозяин платит, он же их и танцует, поэтому и родился этот тупой сериал а на нем партия по принципу - пипл хавает, почему бы и нет.
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