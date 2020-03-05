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5 марта • обновлено в 20:48
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Рябошапка назвал свое увольнение приказом Зеленского: всплыла переписка

9.8т
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Руслан Рябошапка, который 5 марта был уволен с поста генпрокурора, попался на личной переписке во время заседания в Раде.

Как передает "Страна", с Рябошапкой общались два человека: девушка "Ксана" и экс-глава Офиса президента Андрей Богдан.

"Вова дал команду меня увольнять", – написал он "Ксане", которая в ответ выразила слова поддержки.

Суть разговора с Богданом до конца не понятна:

Рябошапка: "Арахамия"

Богдан: "Пи*ды ему дал"

Рябошапка: "Они наговорили глупостей"

Богдан: "Дебилы бл*ть дурные"

Рябошапка заявил, что Зеленский приказал его уволить

Рябошапка заявил, что Зеленский приказал его уволить

Как писал OBOZREVATEL, в СМИ попала информация о конфликте Офиса генпрокурора и НАБУ с Госбюро расследований, которое недавно возглавила Ирина Венедиктова, уже экс-нардеп от "Слуги народа". Она якобы прямо обвинила Рябошапку в отсутствии посадок, а именно "в продаже уголовных дел и в саботаже важнейших расследований".

Сам Зеленский накануне также поддержал увольнение Рябошапки. "Если нет у тебя результата – до свиданья", – подчеркнул президент.

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Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Владимир Зеленский Андрей Богдан Руслан Рябошапка
Место
Украина
Тег
Офис генерального прокурора Украины
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Украинцы, вы боитесь. Всего. Себя, СБУ, «правосеков», «айдаровцев», соседей. Вы боитесь красного знамени, георгиевской ленты. Вы боитесь памятников. Вы боитесь нашей общей истории, для этого отменили Дед Мороза, 9 Мая и придумали себе голодомор, хотя в России и Казахстане погибло в те года в 6 раз больше людей, чем на Украине. Вы даже уже боитесь русского языка. Вы боитесь быть людьми. Зачем вы так оскотинились?
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Бегунов Юрий
Бегунов Юрий
Зеленського клинить, щоб посадити Пороха, але воно тупе не розуміє, що наступний, хто прийде, зможе посадити його самого...
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