Руслан Рябошапка, который 5 марта был уволен с поста генпрокурора, попался на личной переписке во время заседания в Раде.

Как передает "Страна", с Рябошапкой общались два человека: девушка "Ксана" и экс-глава Офиса президента Андрей Богдан.

"Вова дал команду меня увольнять", – написал он "Ксане", которая в ответ выразила слова поддержки.

Суть разговора с Богданом до конца не понятна:

Рябошапка: "Арахамия"

Богдан: "Пи*ды ему дал"

Рябошапка: "Они наговорили глупостей"

Богдан: "Дебилы бл*ть дурные"

Рябошапка заявил, что Зеленский приказал его уволить

Как писал OBOZREVATEL, в СМИ попала информация о конфликте Офиса генпрокурора и НАБУ с Госбюро расследований, которое недавно возглавила Ирина Венедиктова, уже экс-нардеп от "Слуги народа". Она якобы прямо обвинила Рябошапку в отсутствии посадок, а именно "в продаже уголовных дел и в саботаже важнейших расследований".

Сам Зеленский накануне также поддержал увольнение Рябошапки. "Если нет у тебя результата – до свиданья", – подчеркнул президент.

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