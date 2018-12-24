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''Русофобия зашкаливает!'' Лавров сделал лицемерное заявление об Украине

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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обвинил украинских политиков в "неадекватности".

Об этом он заявил в интервью российскому изданию "РИА Новости", цинично отметив, что Россия со своей стороны настроена на диалог.

"Хотелось бы надеяться, что в Киеве рано или поздно к власти придут адекватные люди, способные к конструктивному диалогу и с ответственным восприятием реальности", - сказал он.

По мнению Лаврова, РФ не делает односторонних действий для свертывания отношений с Украиной и делать этого не собирается, а выступает за сохранение и создание условий для возрождения многоплановых связей и контактов.

Сергей Лавров

Сергей Лавров

РБК

Также он упомянул о "русофобии" и отказался комментировать кандидатов на пост президента Украины, которые "вселяют надежду на улучшение отношений".

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"Россия украинцев не бросит!" Лавров отличился угрожающим обещанием

"Нас, разумеется, не может не беспокоить ситуация, в которой идет подготовка к этим выборам. В Украине уровень насаждаемой сверху русофобии просто зашкаливает. По сути, она стала частью государственной политики. А нынешняя киевская власть руководствуется не столько интересами страны, сколько собственными амбициями, а также "рекомендациями", а порой - прямыми указаниями из других столиц", - добавил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL,ранее Лавров сделал скандальное заявление, что его страна не участвует в войне на востоке Украины.

Кроме того, он дал весьма угрожающее обещание, в котором заверил, что Россия украинцев не бросит.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Сергей Лавров
Место
Россия
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Для этого американцы и кормили рагулей печенюшками на Майдане. Их цель - превратить Украину в большую кучу дерьма под дверью у России и периодически тыкать в хохлов палкой, чтобы они посильнее воняли. Судьба самих украинских холопов совершенно не волнует их американских хозяев. Укрошумеры - расходный материал в противостоянии США и России.
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Дебилы с обозв, вы хоть знаете значение слова "лицемерное"? В школу, дебилы!!!
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Ильчук Андрей, по теме есть, что сказать, чурка нерусская!
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Бухгалтер Борис, сучка батыйская, под шконку забейся
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Драга Іван
Драга Іван
Лошадь уже давно просилась на пенсию, заявление писала. Чуркин ей сниться стал. А Пыня всё не пущает: тащи, говорит, конь армянский, расеюшку по ниве международной! Дотащишь куда следовает - медаль дам!
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