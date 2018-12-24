''Русофобия зашкаливает!'' Лавров сделал лицемерное заявление об Украине

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обвинил украинских политиков в "неадекватности".

Об этом он заявил в интервью российскому изданию "РИА Новости", цинично отметив, что Россия со своей стороны настроена на диалог.

"Хотелось бы надеяться, что в Киеве рано или поздно к власти придут адекватные люди, способные к конструктивному диалогу и с ответственным восприятием реальности", - сказал он.

По мнению Лаврова, РФ не делает односторонних действий для свертывания отношений с Украиной и делать этого не собирается, а выступает за сохранение и создание условий для возрождения многоплановых связей и контактов.

Сергей Лавров РБК

Также он упомянул о "русофобии" и отказался комментировать кандидатов на пост президента Украины, которые "вселяют надежду на улучшение отношений".

"Нас, разумеется, не может не беспокоить ситуация, в которой идет подготовка к этим выборам. В Украине уровень насаждаемой сверху русофобии просто зашкаливает. По сути, она стала частью государственной политики. А нынешняя киевская власть руководствуется не столько интересами страны, сколько собственными амбициями, а также "рекомендациями", а порой - прямыми указаниями из других столиц", - добавил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL,ранее Лавров сделал скандальное заявление, что его страна не участвует в войне на востоке Украины.

Кроме того, он дал весьма угрожающее обещание, в котором заверил, что Россия украинцев не бросит.