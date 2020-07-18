Руководство ГБР требовало арестовать Прямой канал, чтобы прекратить его деятельность, – руководитель следственной группы

Руководители Государственного бюро расследований, в том числе первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков, давали указания следователям принять меры для ареста телеканала "Прямой" в качестве вещественного доказательства, в результате чего канал должен был прекратить свою деятельность.

Об этом в эксклюзивном интервью Светлане Орловской для телеканала "Прямой" рассказал руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий.

Он считает, что такие действия имеют признаки наступления на свободу слова. После того, как он выразил руководителям бюро свою позицию, дело "Прямого" канала передали в другое подразделение ГБР.

"Это уголовное производство расследовалось следователями, которые были подчинены мне, ориентировочно до февраля текущего года. Действительно стояли определенные требования и указания, все же давайте будем принимать меры к аресту телеканала, к прекращению фактически его деятельности. Мы со следователями однозначно отказались это делать . И тогда уголовное производство было забрано от следователя, который подчинен мне. С моего подразделения в другое подразделение. Но по сегодняшний день, насколько мне известно, другие следователи также отказались делать такие вещи", – отметил Корецкий.

"Не разглашая тайну досудебного расследования, я вам скажу, по моему мнению, состав преступления в действиях Порошенко в этом уголовном производстве отсутствует. О наличии состава преступления в действиях какого-то другого лица, это продолжает исследоваться. По моему мнению, в настоящее время сообщить лицам, которые подследственные ГБР, о подозрении оснований нет", - отметил Корецкий.

Он также сообщил, что в марте-апреле на совещаниях у Бабикова обсуждалось это производство, и уже тогда было очевидно отсутствие перспектив в расследовании.

"Ориентировочно это был март-апрель. Я присутствовал на совещаниях у Бабикова, где заслушивалось это уголовное производство уже с другим старшим следственной группы, другим следователем, который проводит непосредственно расследование, и я знаю, что там и как там в большинстве сейчас. Так в то время в действиях должностных лиц, подследственные ГБР согласно требованиям УПК, состав преступления однозначно нет", - отмечает Олег Корецкий.

"Бабиков однозначно знал и был уведомлен и следователем другого отдела, расследующего это уголовное производство, и мной о том, что там нет состава преступления в действиях тех должностных лиц, которые подследственные ГБР. У нас были предложения: давайте принимайте решение о закрытии этого уголовного производство. Или давайте мы обратимся к прокурору, и пусть прокурор определяет подследственность по другим органом досудебного расследования. Хотя мы однозначно говорили, что по нашему мнению все уже расследовано", - говорит Корецкий.

Олег Корецкий отметил, что несмотря на это первый заместитель директора ГБР Бабиков настаивал на продолжении расследования.

"По его мнению нужно выполнять другие следственные действия с целью исследования какого-то контента, что именно канал распространяет и так далее. Хотя в то время он не был руководителем органа досудебного расследования и указаний не мог никаких давать. Эти указания его выполняться следователем не могли однозначно. Но имеем то, что имеем. По сегодняшний день не знаю полностью, но якобы это криминальное обращения не закрыто. Я не имею доступа к ЕРДР и не владею официальной информацией, но по словам оно продолжает расследоваться ", - говорит Олег Корецкий.

"Знаете, есть такое понятие "наступление на свободу слова". Во всем мире, в Европе это неправильно и не нужно такие вещи делать. И следователь это понимал, и я это понимал. В связи с этим это производство у нас забрали для других следователей ", - убежден Олег Корецкий.

Полное интервью смотрите на видео:

Напомним, руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий заявил, что фактическое руководство Государственного бюро расследований в лице Александра Бабикова оказывало давление на следователей с целью ареста телеканала "Прямой".

Народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Ростислав Павленко подчеркнул неприемлемость ситуации, когда "Прямой", который является лидером среди информационных телеканалов, находится под ударом власти, из-за позиции, которую он транслирует.