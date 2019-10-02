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2 октября • обновлено в 21:26
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"Рукоблудство" Кивы в Раде: кто "завел" нардепа. Фото красотки

6.8т Читать материал на украинском

Девушка, из-за которой нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива угодил в интимный скандал, оказалась моделью из Одессы.

Об этом стало известно после того, как политик "засветил" номер собеседницы, уточнив, что она имеет отношение к конкурсам красоты. Выяснилось, что девушку зовут Юлия Панкратова.

Профиль девушки

Профиль девушки

facebook.com/juliya.july.5

В ее профиле на Facebook указано, что девушка занимается организацией конкурсов, а также связана с модельным бизнесом. Одесситка указала и тот факт, что сейчас "без пары".

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Панкратова Юлия

Панкратова Юлия

facebook.com/juliya.july.5

Панкратова Юлия

Панкратова Юлия

facebook.com/juliya.july.5

Панкратова Юлия

Панкратова Юлия

facebook.com/juliya.july.5

Панкратова Юлия

Панкратова Юлия

facebook.com/juliya.july.5

Панкратова Юлия

Панкратова Юлия

facebook.com/juliya.july.5

Панкратова Юлия

Панкратова Юлия

facebook.com/juliya.july.5

Панкратова Юлия

Панкратова Юлия

facebook.com/juliya.july.5

Панкратова Юлия

Панкратова Юлия

facebook.com/juliya.july.5

Панкратова Юлия

Панкратова Юлия

facebook.com/juliya.july.5

Панкратова Юлия

Панкратова Юлия

facebook.com/juliya.july.5

Панкратова Юлия

Панкратова Юлия

facebook.com/juliya.july.5

Панкратова Юлия

Панкратова Юлия

facebook.com/juliya.july.5

Панкратова Юлия

Панкратова Юлия

facebook.com/juliya.july.5

Панкратова Юлия

Панкратова Юлия

facebook.com/juliya.july.5

Как писалOBOZREVATEL, ранее Кива угодил в скандал, заявив с экрана телевизора, что будет бороться против Украины и ее народа.

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Персона
Илья Кива
Место
Украина Одесса
Теги
Верховная Рада Украины "Оппозиционная платформа - За жизнь"
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Комментарии
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Мир Миру
Мир Миру
Дівчина не соромиться "веселки", однозначно
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Попович Олег
Попович Олег
Фу блин вот же страшилище, Кива тот еще изврат)))
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