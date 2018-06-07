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Анатолій Гриценко
Анатолій Гриценко
Голова Політичної партії "Громадянська позиція", депутат Верховної Ради України VII скликанняВсе статьи автора

Розбірки минулого: хай пашинські не вийдуть на самих себе!

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Ми і вони.

Змістовна позитивна розмова відбулася у Торгівельно-промисловій палаті Херсонщини, з місцевими підприємцями. Обговорили напрями підйому економіки, шляхи сприяння підприємництву і створенню робочих місць. Вражений позитивно людьми, які вболівають за країну, за свій регіон, за людей, які мають отримати шанс реалізувати себе у нашій країні. Ключові підходи і принципи до розвитку економіки у нас співпадають, і це найголовніше!

Новости
Спецоперація СБУ: давати ордени чи по голові?

А тим часом в Києві під патронатом гаранта турчинови, пашинські й вінники з розенблатами реалізують описаний генералом СБУ Віктором Трепаком сценарій по недопущенню мене до виборів - Рада сьогодні проголосувала, як пан Трепак і попереджав, про створення ТСК. Не по офшорам і сліпим трастам гаранта, не по вкраденим на крові солдат коштам на державних замовленнях, не по обваленій гривні, не по тотальній корупції під патронатом гаранта - хочуть "розслідувати" мою діяльність у МО, події 11-13 давнини. Як кажуть мудрі люди, і така сама моя їм порада: головне під час слідства - не вийти на самих себе)

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Автор
Анатолій ГриценкоАнатолій Гриценко
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Анатолія Гриценка
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