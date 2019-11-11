"Россия загнана в угол": Пристайко сделал громкое заявление о войне на Донбассе

Украина "загнала Россию в угол", решившись на разведение войск на Донбассе.

Так считает глава МИД Украины Вадим Пристайко, о чем он заявил в понедельник, 11 ноября, в эфире ток-шоу "Свобода слова".

По его словам, сейчас Путин должен сделать шаг навстречу, поскольку Украина уже осуществила первые действия на пути к миру на Донбассе.

"Что касается разведения и готовности российской стороны к разведению. Я думаю, что когда мы начинали этот процесс летом, они вообще не верили, что вообще способны двигаться этим путем. Сейчас мяч на стороне России. Россия загнана в угол", – считает Пристайко.

Вадим Пристайко и Владимир Зеленский пресс-служба президента

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский уверен, что войну на Донбассе можно прекратить, только обсуждая ее в "нормандском формате" и согласовывая все решения с украинским обществом.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram