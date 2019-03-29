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Россия внезапно позвала украинского министра: что произошло

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Российская Федерация направила официальное приглашение Украине для участия в заседании Совета министров иностранных дел государств СНГ.

Об этом сообщил постоянный представитель РФ при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов, отметив, что мероприятие пройдет 5 апреля в Москве, передает ТАСС.

"Российская Федерация официально направила в МИД Украины приглашение Сергея Лаврова министру иностранных дел Климкину (Павел Климкин - глава МИД Украины) принять участие в заседании Совета министров иностранных дел. Реакции на это приглашение нет", - сказал он.

Павел Климкин

Павел Климкин

ТСН

Грозов уточнил, что приглашение украинской стороне было направлено в начале марта.

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"Мы направили приглашение всем министрам иностранных дел СНГ", - добавил постпред России.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Павел Климкин
Место
Россия
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Савченко Александр
Савченко Александр
А это шоб вытянуть в Россию вислоухого ! А там быстро на паровоз и в Воркуту ! Если смертельно не заболеет по дороге...
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