Россия внезапно позвала украинского министра: что произошло

Российская Федерация направила официальное приглашение Украине для участия в заседании Совета министров иностранных дел государств СНГ.

Об этом сообщил постоянный представитель РФ при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов, отметив, что мероприятие пройдет 5 апреля в Москве, передает ТАСС.

"Российская Федерация официально направила в МИД Украины приглашение Сергея Лаврова министру иностранных дел Климкину (Павел Климкин - глава МИД Украины) принять участие в заседании Совета министров иностранных дел. Реакции на это приглашение нет", - сказал он.

Павел Климкин ТСН

Грозов уточнил, что приглашение украинской стороне было направлено в начале марта.

"Мы направили приглашение всем министрам иностранных дел СНГ", - добавил постпред России.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2018 году президент Украины Петр Порошенко предложил Кабинету министров подготовить предложения по прекращению участия Украины в уставных органах СНГ.

В январе 2019 года Украина вышла из трех соглашений по СНГ.

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