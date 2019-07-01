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Россия вернулась в ПАСЕ: у Зеленского осудили выход Украины из Ассамблеи

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Решение украинской делегации выйти из Парламентской ассамблеи Совета Европы было неправильным.

Об этом в интервью "Цензор" сообщил глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

"Я считаю, что это неправильно. Мало что вернули Россию, так еще и мы оттуда отошли. И вместо того, чтобы доносить позицию, ушли в демарш. Я не думаю, что правильное решение разворачиваться и уходить, потому что от этого выиграет только РФ, а мы потеряем очередную площадку для коммуникаций. Мы вообще за эти годы слабо реализовали коммуникационную позицию. В том числе и с нашими гражданами на окккупированных территориях", – пояснил он.

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При этом Разумков подчеркнул, что плохо относится к решению ПАСЕ вернуть Россию.

"Я не думаю, что это приближает решение проблемы. И президент тоже об этом говорил, что все так ратуют за защиту прав и свобод, а в среду был последний день для исполнения решения трибунала по возврату наших моряков. И я как-то не заметил, чтобы решение ПАСЕ смогло защитить этих моряков и реализовать их права. Поэтому считаю, что это было не самое правильное решение", – подчеркнул политик.

Слуга народа

Слуга народа

Также он добавил, в данном решении Ассамблеи нет вины президента Владимира Зеленского.

"Я вижу, что многие пытаются подать как зраду, что Зеленский не полетел куда-то. Но я напомню, что Зеленскому пока не дали даже возможность получить своего министра иностранных дел. Второй момент, что не при президенте Зеленском запустили "Северный поток-2". Не при президенте Зеленском строили Керченский мост с помощью установок европейских компаний, а мы сидели и ждали, когда его волной смоет. И многие другие вещи. Поэтому президенту Зеленскому вменять какую-то зраду, как минимум, стыдно", – заключил Разумков.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июня ПАСЕ окончательно утвердила резолюцию о возвращении делегации России в свой состав, что вызвало массовый демарш среди стран-участниц.

Партия "Слуга народа" выступила против выхода украинской делегации из Парламентской ассамблеи Совета Европы, несмотря на возвращение России в эту организацию.

1 июля профильный комитет Верховной Рады рекомендовал приостановить участие украинской делегации в работе ПАСЕ и попросил спикера Андрея Парубия отозвать приглашение наблюдателям ассамблеи на досрочных парламентских выборах.

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Персона
Дмитрий Разумков
Место
Украина
Теги
ПАСЕПартия "Слуга народа"
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
Йому це прізвище явно не пасує, Придурков......
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Мерзкий вы народишка
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Тупой президент...выкидышь демократии
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