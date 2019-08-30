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Россия опубликовала послание новому Кабмину и Раде

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МИД России отреагировал на избрание нового Кабинета министров Украины и начало работы Верховной Рады 9-го созыва.

Комментарий ведомства страны-агрессора опубликовала пресс-служба в пятницу, 30 августа, отметив, что в Москве внимательно наблюдают за происходящими в Украине процессами.

"И рассчитывают, что новое поколение украинских политиков окажется более ответственным и адекватным, в отличие от представителей прежнего режима, отвергнутого значительной частью граждан страны", - сказано в сообщении.

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"Оценивать пришедшее к власти новое руководство Украины предстоит по его практическим шагам и результатам будущей деятельности", - заявили в МИД.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 29 августа, новоизбранная Верховная Рада провела свое первое заседание, которое длилось 16 часов. Нардепы одобрили ряд ключевых назначений, избрали премьера и Кабмин, и даже проголосовали за снятие неприкосновенности.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Россия
Теги
Кабинет министров Украины Верховная Рада Украины
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Интересно, что ответит страна-терпила?
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семенов Александр
семенов Александр
Захаров Дмитрий, Потрэбуймо допомогы . агрэссии нэ проявляймо !!!
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