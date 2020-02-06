Верховная Рада отправила на доработку законопроект № 2083-д о пенсиях для жителей временно неподконтрольных территорий на Донбассе (ОРДЛО). Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо раскритиковал парламент за это решение, обвинив нардепов в том, что им "наплевать на пенсионеров Донбасса".

По поводу этого законопроекта у меня две позиции. Первая. Когда по всем медведчуковским телеканалам крутили реплику Богуцкой о том, что "кто будет определять, какие взгляды у тех пенсионеров? Поддерживают они Россию или нет?" - у меня возник комментарий из одного слова: "дура". Одно дело, когда ты с Саакашвили по заборам лазила, и другое дело, когда ты села в парламент. Выше закона у нас в стране ничего нет. И никаким законом выплата пенсий не связана с политическими взглядами.

Вместе с тем представитель Кабмина в Раде Шуляк сказала, что правительство не поддерживает такой закон, потому что необходимо будет изыскать дополнительно 115 миллиардов гривен. К сожалению, такая позиция была и в нашем правительстве. Я считаю ее неправильной, я считаю ее нечестной, мы с этим воевали, но так же победить не смогли.

Россия не выплачивает пенсии на Донбассе

Моя позиция по поводу выплат пенсий на Донбассе не меняется все эти годы: пенсии надо выплачивать, но только на контролируемой территории. Некоторые лихие мальчики из ОПЗЖ и подобных им начинали фантазировать о том, что можно выплачивать пенсии на неконтролируемых территориях. Этого допускать нельзя.

Любой гражданин Украины, независимо от политических взглядов, от наличия справки о том, переселенец он или нет, имеет законное право приехать и получить свою пенсию.

Очень сложный вопрос – выплата пенсий людям, которые достигли пенсионного возраста уже во время оккупации Донбасса. Возникнет проблема с начислением им пенсий. Но даже в этом случае, с моей точки зрения, государство обязано, пока мы не возобновили контроль над этими территориями, осуществлять минимальную социальную выплату.

Как решать проблему двойных пенсий, когда человеку начисляется пенсия и в Украине, и в России? На самом деле, эта проблема надумана. Существует межправительственное соглашение между Россией и Украиной, которое действует. Оно говорит о том, что граждане этих государств имеют право получать одну пенсию – либо там, либо там.

Я был удивлен, но пенсионные фонды России и Украины постоянно обмениваются данными. Потому что ни одно государство не настроено на лишние выплаты. Более того, в 2018 году на оккупированном Донбассе россиянами была проведена фильтрация. Они выискивали тех жителей оккупированных территорий, которые получают украинские пенсии, чтобы снимать с них свои выплаты.

Например, в Крыму пенсионеры официально получают российские пенсии, поэтому они не имеют возможности получать пенсии как граждане Украины.

Но что касается оккупированных территорий Донбасса, то там никто официально не получает российских пенсий. Из российского бюджета осуществляются выплаты материальной помощи. Это не пенсия. Эти вещи нельзя путать.

Например, венгры, проживающие на территории Берегово или в Мукачево, тоже получают материальную помощь от Венгрии. Но мы же не кричим, что их надо лишить пенсии.

Таким образом, жители Донбасса имеют право получать и материальную помощь от России, и пенсию от Украины. Препятствовать этому было бы аморально и юридически безосновательно.

Каким будет закон, который примут? Сложно сказать. Все будет зависеть от того, кто в зеленой команде с какой ноги встанет и первым до Зеленского добежит. Прогнозировать не берусь.

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