"Россия готовится к поглощению Донбасса": Цимбалюк раскусил новый план Кремля

В России готовятся меры для поглощения временно оккупированной территории Донбасса.

Первые шаги могут быть предприняты уже после выборов президента Украины, которые пройдут 31 марта, заявил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем блоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Здесь, в России, готовят дальнейшие шаги по поглощению оккупированных частей Донбасса. И какие-то решения будут оглашены сразу после выборов (президента Украины. – Ред.)", – сказал журналист.

По его словам, сейчас РФ только обвиняет во всем Украину.

"Донбасс – это не Сирия. Здесь российские специалисты не спешат приходить на помощь... Ааа, их нет. Такая официальная версия. Знаете, это как с сусликом в одном российском фильме "Ты его видишь, суслика? Нет? А он есть!". Сначала россияне над этой территорией установили военный, потом информационный, потом финансовый и экономический контроль", – отметил Цимбалюк.

Роман Цимбалюк

Он отметил, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказывает, что жители неподконтрольной Украине части Донбасса им пишут с вопросом "Что дальше?".

"Люди, наверное, хотят знать, что раз вы эту территорию контролируете, раз вы ее захватили и уходить не собираетесь, а выбить вас нет никакой возможности, то пора подумать о душе и совести – захватили, так кормите эту территорию (временно оккупированную часть Донбасса. – Ред.) – вкладывайте туда больше денег. А как вы хотели? Приехать, разграбить край и потом что, сделать вид, что все так и было? Вы что, совсем ку-ку?" – считает журналист.

По мнению Цимбалюка, спустя несколько лет оккупанты могут предъявить Украине претензии, как это было с захваченным Крымом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Роман Цимбалюк заявил, что Украина имеет только два пути возвращения временно оккупированных Крыма и части Донбасса.

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