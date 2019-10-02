"Российский сценарий на Донбассе!" Порошенко выступил против "формулы Штайнмайера"

Украинская сторона никогда не соглашалась на имплементацию "формулы Штайнмайера" для урегулирования военной агрессии России на Донбассе, так как она не отвечает национальным интересам Украины и несет значительные угрозы государственному суверенитету.
Об этом заявил с трибуны Верховной Рады пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Он отметил, что ранее Путин уже пытался реализовать этот сценарий, однако украинская сторона всегда была против (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"У нас сегодня, в этом зале, звучало несколько утверждений, которые надо безусловно прояснить. В первую очередь, это утверждение – никакой формулы Штайнмайера не существует в природе. Это российская выдумка, никогда до вчерашнего дня ни один представитель Украины, ни письменно, ни в иной форме никогда не одобрял ее. Я вам это говорю как непосредственный участник саммитов "нормандского формата", где неоднократно Путин пытался протащить эту версию и украинская сторона всегда давала решительный отпор и наши немецкие, французские и американские партнеры всегда поддерживали украинскую сторону", – сказал Порошенко.
Петр Порошенко
пресс-служба партии "Европейская солидарность"
Политик отметил, что вчера на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске было легитимировано российский сценарий урегулирования конфликта на Донбассе, который, фактически, полностью отвечает интересам Кремля.
"Формула Штайнмайера придумана в Кремле, формула Штайнмайера защищает российский интерес, формула Штайнмайера со вчерашнего дня, как бы сейчас вас не пытались убедить в обратном, после того, как на весь мир было заявлено, что Украина ее одобрила, только со вчерашнего дня стала частью этого процесса", – добавил Порошенко.
Как писал OBOZREVATEL:
Реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведения выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может требовать особого статуса для Донбасса.
18 сентября росЗМИ распространили информацию о том, что Украина якобы отказалась подписывать обязательства о выполнении "формулы Штайнмайера".
Министр иностранных дел Вадим Пристайко вместо заявил, что согласился на нее еще 2 сентября.
В Офисе президента Украины Владимира Зеленского на это ответили, что ничего не знают о согласовании документа.
19 сентября в сеть слили якобы согласованный текст "формулы Штайнмайера", который якобы отказалась подписывать Украины на мирных переговорах.
Также была озвучена позиция представителя Украины в ТКГ, второго президента Леонида Кучмы. Его прессекретарка сообщила, что украинская сторона не возражает, если будут выполнены все требования Минска.
В России заявили, что Украина якобы дала устное согласие на подписание " формулы Штайнмайера " по Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский 1 октября выступил с экстренной заявлением по ситуации в Донбассе и громкой "формулы Штайнмайера".
В сети опубликовали документ , который подписали участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе на заседании в Минске 1 октября.
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