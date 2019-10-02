"Российский сценарий на Донбассе!" Порошенко выступил против "формулы Штайнмайера"

Украинская сторона никогда не соглашалась на имплементацию "формулы Штайнмайера" для урегулирования военной агрессии России на Донбассе, так как она не отвечает национальным интересам Украины и несет значительные угрозы государственному суверенитету.

Об этом заявил с трибуны Верховной Рады пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Он отметил, что ранее Путин уже пытался реализовать этот сценарий, однако украинская сторона всегда была против (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"У нас сегодня, в этом зале, звучало несколько утверждений, которые надо безусловно прояснить. В первую очередь, это утверждение – никакой формулы Штайнмайера не существует в природе. Это российская выдумка, никогда до вчерашнего дня ни один представитель Украины, ни письменно, ни в иной форме никогда не одобрял ее. Я вам это говорю как непосредственный участник саммитов "нормандского формата", где неоднократно Путин пытался протащить эту версию и украинская сторона всегда давала решительный отпор и наши немецкие, французские и американские партнеры всегда поддерживали украинскую сторону", – сказал Порошенко.

Петр Порошенко пресс-служба партии "Европейская солидарность"

Политик отметил, что вчера на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске было легитимировано российский сценарий урегулирования конфликта на Донбассе, который, фактически, полностью отвечает интересам Кремля.

"Формула Штайнмайера придумана в Кремле, формула Штайнмайера защищает российский интерес, формула Штайнмайера со вчерашнего дня, как бы сейчас вас не пытались убедить в обратном, после того, как на весь мир было заявлено, что Украина ее одобрила, только со вчерашнего дня стала частью этого процесса", – добавил Порошенко.

Как писал OBOZREVATEL:

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