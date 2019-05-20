Роспуск Верховной Рады: Зеленскому напомнили, что говорит Конституция

Президент Украины Владимир Зеленский перед тем, как делать с трибуны заявления о роспуске Верховной Рады, должен соблюсти процедуру, прописанную в Конституции.

Об этом в эфире ObozTV рассказал заслуженный юрист Украины, один из создателей украинской Конституции Виктор Мусияка. По его словам, в Основном законе четко определен инструментарий досрочных выборов.

"Статья 90 Конституции говорит, что решение о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины (между прочим, не о роспуске) принимается президентом Украины после консультаций с главой Верховной Рады Украины, его заместителями и главами депутатских фракций в Верховной Раде Украины. Сначала президент должен провести консультации, которые предусмотрены Конституцией", – отметил соавтор Основного закона.

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Мусияка не исключил, что во время консультаций в парламенте Зеленского убедят отказаться от идеи досрочных выборов в Раду. По его словам, в таком случае Рада получит возможность спокойно рассмотреть и принять ряд неотложных законов, которых требует глава государства.

Эксперт отметил, что в случае досрочных выборов депутаты "побегут готовиться в свои округа" и работа Рады фактически остановится. Если же решение о роспуске не будет принято, нардепы получат время до 27 июля, чтобы принять эти законы.

На вопрос, когда могут состояться внеочередные выборы, Мусияка ответил: "Если президент в понедельник указ издаст, то в течение 60 следующих дней должны состояться выборы – в последнее воскресенье этого 60-дневного срока. Очередные выборы должны состояться 27 октября, а внеочередные могут быть 28 июля".

Зеленский распускает Раду president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 20 мая, заявил, что досрочно прекращает полномочия Верховной Рады.

Перед этим он попросил депутатов принять ряд неотложных законов:

закон об отмене неприкосновенности депутатов, об уголовной ответственности за незаконное обогащение;

освободить от должностей главу СБУ, генпрокурора и министра обороны.

Аналитики OBOZREVATEL считают решение Зеленского не только серьезным нарушением закона, но и очень большой политической ошибкой.

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