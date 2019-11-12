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12 ноября • обновлено в 14:22
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Ролевые игры: Кива попался на новой выходке в Раде. Фото и видео

6.8т
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Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива попался на новой выходке в Раде. На этот раз он принес в парламент маску Джокера.

Кадры снял фотограф Ян Доброносов и опубликовал на своей странице в Facebook. На одной фотографии Кива позирует прямо в резиновой маске.

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Также в сети появилось видео с Джокером-нардепом. Пользователи отметили, что Рада постепенно превращается в цирк.

На выходку позже отреагировал пранкер Джокер. Он якобы отправил сообщение Киве.

"Каждый, кто надел маску Джокера, становится другом Джокера и получает иммунитет. Спасибо, Илья", – написал он.

Ролевые игры: Кива попался на новой выходке в Раде. Фото и видео
Кива попался на новой выходке в Раде

Кива попался на новой выходке в Раде

ФБ Яна Доброносова

Кива попался на новой выходке в Раде

Кива попался на новой выходке в Раде

ФБ Яна Доброносова

Ролевые игры: Кива попался на новой выходке в Раде. Фото и видео
Ролевые игры: Кива попался на новой выходке в Раде. Фото и видео
Ролевые игры: Кива попался на новой выходке в Раде. Фото и видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:

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Персона
Илья Кива
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Комментарии
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1
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Макалович Капитолина
Макалович Капитолина
Думаю пришло время освобождать Раду от идиотов!
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Рукоблудие, заказ проституток, драки - вот набор тем статей про Раду и депутатов. Свидомые, вы для этого их выбирали, для этого на Майдан бегали?
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фил филька
фил филька
в цирке никулина кто директором был?) вот и здесь цирк с соответствующим директором
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