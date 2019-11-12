Ролевые игры: Кива попался на новой выходке в Раде. Фото и видео

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива попался на новой выходке в Раде. На этот раз он принес в парламент маску Джокера.
Кадры снял фотограф Ян Доброносов и опубликовал на своей странице в Facebook. На одной фотографии Кива позирует прямо в резиновой маске.
Также в сети появилось видео с Джокером-нардепом. Пользователи отметили, что Рада постепенно превращается в цирк.
На выходку позже отреагировал пранкер Джокер. Он якобы отправил сообщение Киве.
"Каждый, кто надел маску Джокера, становится другом Джокера и получает иммунитет. Спасибо, Илья", – написал он.
Кива попался на новой выходке в Раде
ФБ Яна Доброносова
Кива попался на новой выходке в Раде
ФБ Яна Доброносова
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:
Илья Кива попался на "рукоблудии" в зале Верховной Рады. Инцидент произошел 2 октября. На видео видно, как Кива разговаривал с девушкой Юлией из Одессы во время заседания. Затем нардеп отложил телефон и принялся чесать область паха.
Позднее он назвал этот ролик монтажом, однако выразил уверенность, что каждый мужчина занимается "рукоблудием".
Кроме того, Кива предложил созвать пресс-конференцию для своего полового органа.
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