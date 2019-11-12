Ролевые игры: Кива попался на новой выходке в Раде. Фото и видео

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива попался на новой выходке в Раде. На этот раз он принес в парламент маску Джокера.

Кадры снял фотограф Ян Доброносов и опубликовал на своей странице в Facebook. На одной фотографии Кива позирует прямо в резиновой маске.

Также в сети появилось видео с Джокером-нардепом. Пользователи отметили, что Рада постепенно превращается в цирк.

На выходку позже отреагировал пранкер Джокер. Он якобы отправил сообщение Киве.

"Каждый, кто надел маску Джокера, становится другом Джокера и получает иммунитет. Спасибо, Илья", – написал он.

Кива попался на новой выходке в Раде ФБ Яна Доброносова

Кива попался на новой выходке в Раде ФБ Яна Доброносова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:

Илья Кива попался на "рукоблудии" в зале Верховной Рады. Инцидент произошел 2 октября. На видео видно, как Кива разговаривал с девушкой Юлией из Одессы во время заседания. Затем нардеп отложил телефон и принялся чесать область паха.

Позднее он назвал этот ролик монтажом, однако выразил уверенность, что каждый мужчина занимается "рукоблудием".

Кроме того, Кива предложил созвать пресс-конференцию для своего полового органа.

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