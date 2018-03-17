Рокировка в администрации Трампа: названы плюсы для Украины

Увольнение Дональдом Трампом госсекретаря США Рекса Тиллерсона и назначение на его место экс-главу ЦРУ Майка Помпео имеет свои плюсы для Украины.

Как пишет в блоге для "Обозревателя" политолог Джейсон Смарт, Помпео, в отличии от Тиллерсона, имеет явную жесткую позицию по России.

"К примеру, он открыто признал российское вторжение: "Россия вновь начала агрессивную политику, напав на Украину и оккупировав ее". Помимо этого, Майк Помпео неоднократно представлял Российскую Федерацию как угрозу миру", - пишет он.

Политолог отмечает, что это связано с вероятным вмешательством Кремля в выборы США, на которые Помпео призывал дать "сильный ответ".

"Такая позиция по РФ демонстрирует аналогичность определенных взглядов Майка Помпео и Украины, указывая на то, что Украина обзавелась потенциальным авторитетным соратником", - резюмирует Смарт.

Как сообщал "Обозреватель", Трамп уволил Тиллерсона 13 марта. В тот же день он назначил на должность госсекретаря Помпео.