"Рога бы обломал": Гриценко поставил на место Смешко за угрозы

Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко жестко приструнил главу партии "Сила и честь" Игоря Смешко, который набросился с кулаками на Дмитрия Добродомова за кулисами ток-шоу.

В эфире шоу "Свобода слова" на ICTV политик пристыдил Смешко за неподобающее поведение и отметил, что в новой Верховной Раде не место таким людям (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мне стыдно за такого генерала, который не может ответить на вопрос, который ставится в студии открыто, публично, на всю страну, а потом с охранником берут за грудки и применяют физическую силу. Попробовал бы ко мне применить, я бы рога быстро обломал бы", – возмутился Гриценко.

Он также обвинил Смешко в том, что свои КГБшные замашки тот демонстрирует тогда, когда рядом нет никаких свидетелей.

"Если бы подошел к Добродомову и попытался ударить, получил бы сразу. Они там (вне эфира. – Ред.). Я предупреждаю: таким в парламенте рога обломают быстро. Если вы еще туда попадете", – жестко обратился лидер "Гражданской позиции" к оскандалившемуся кандидату в нардепы.

Позднее Гриценко прокомментировал произошедшее и на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что "Сила и честь" генерала-спецслужбиста Смешко на самом деле оказались слабостью и подлостью.

"Ничего лучшего не придумал, как подло, за кулисами студии во время рекламы, натравить своего охранника на представителя нашей команды. Надавить физически, закрыть рот? Не удастся! Эти подлые спецслужбистские штучки себе оставьте. В студии (не за кулисами) генерала я твердо предупредил: еще один такой подлый поступок – рога обломаю. Без охранника", – пригрозил Смешко Гриценко.

Анатолий Гриценко Скриншот видео

На скандал отреагировала и кандидат в народные депутаты от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар. На своей странице в Facebook она опубликовала довольно жесткий пост о Смешко и разнесла его попытку действовать на оппонентов силой.

"Я не знаю, какую "честь" имеет офицер, который в 2014 году вместо фронта занимался разве что своим трудоустройством на высокие должности, тогда как реальные офицеры создавали батальоны и брали ответственность. Не знаю, о какой "чести" можно говорить у Смешко, который физически набросился в кулуарах "Свободы слова" на Дмитрия Добродомова с кулаками и охранником. А потом в эфире изображал "удивление". Не знаю, какие "новые лица" и "силу" ведет в парламент Смешко, если в его списке – бывший начальник Генштаба Владимир Замана", – негодует она.

Сюмар напомнила, что, по данным военной прокуратуры, именно при Замане были расформированы зенитно-ракетные дивизионы, вооруженные ракетными комплексами С-300, а также 19 авиационных воинских частей. В последствии украинская армия фактически была лишена возможности защищать страну от агрессора.

"Это о "новизне и чести"... И ничего о будущем. Украинская политика как она есть", – подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Гражданская позиция" Гриценко, согласно нескольким социологическим исследованиям, набирает почти 4,5%. Если избиратель Гриценко придет на участки, при низкой явке партия наберет более 5% и зайдет в Раду.

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