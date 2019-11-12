"Результата не вижу": Розенко спрогнозировал отставку Кабмина

Кабинет министров Алексея Гончарука может отправиться в отставку по итогам нынешнего отопительного сезона.

Такое мнение озвучил в эфире ObozTV бывший вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, оценивая работу нынешнего правительства.

"У меня пессимистические настроения. Результата от их двухмесячной деятельности я не вижу никакого. Я также не вижу путей выполнения тех заданий, которые ставит перед ними президент Украины. Потому я считаю, что после отопительного сезона, полгода максимум, сам Зеленский или нескольких министров публично выгонит со своих должностей, или полностью изменит состав правительства во главе с премьер-министром", – заявил Розенко.

Бывший вице-премьер выразил недовольство тем, "в каком фоне сегодня правительство работает".

"Первое селфи после назначения нового премьер-министра на должность – в пятницу его назначили, в субботу первый пост в Facebook – селфи с футбольного поля "работа работой, а футбольчик по расписанию", – напомнил он.

"Второе видео размещается 1 сентября, через два дня после назначения – премьер-министр Украины катается на самокате в помещении правительства", – отметил бывший вице-премьер.

"Они сегодня получили такое состояние экономики от нас, что могут в субботу в футбол поиграть, из тренажерного зала фотки поразмещать, на самокате покататься по помещению правительства. Вот объективная картина. Значит у них "все хорошо и прекрасно", когда они могут не думать о том, как выплатить зарплаты, пенсии", – добавил Розенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук назвала сроки первых возможных отставок в Кабинете министров Алексея Гончарука.

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