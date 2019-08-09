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"Решения нет": новоизбранный нардеп назвал окончательной потерю Крыма Украиной

2.3т Читать материал на украинском

Новоизбранный депутат Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Олег Волошин назвал вопрос о возвращении Крыма Украине закрытым.

По его словам, забрать Крым Украине не позволят местные жители. Заявление Волошин сделал в эфире 112 канала. (Чтобы посмотреть видео проскролльте до конца экрана)

"Когда этот вопрос поднимаешь в общении с любыми, американцами даже, они все там: "Ребята, вы же понимаете, что всё. Ну что мы теперь ядерную войну развяжем?" — заявил Волошин.

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Он подчеркнул, что вопрос нужно отложить на десятилетия.

"Мы решаем конфликт на Донбассе, и что, вооруженные силы Украины пойдут освобождать Крым? Что ж мы тогда Донбасс не освободили?" – сказал Волошин.

Олег Волошин

Олег Волошин

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в НАТО нашли неожиданное объяснение аннексии Крыма Путиным.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Олег Волошин
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Какая неожиданная мысль! А все думают, что крымчане с цветами их ждут ( и по нацистским наштвкам соскучилилиь).
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Крым Андрей
Крым Андрей
О! Вот это он не подумав ляпнул. Теперь его ушибленные головой укропадриоты искусают.
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