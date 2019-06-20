КСУ удивил неожиданным заявлением об указе Зеленского о роспуске Рады

Конституционный суд Украины продолжает рассмотрение указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов.

Такое заявление появилось на сайте КСУ в четверг, 20 июня, после того, как было объявлено, что указ Зеленского был конституционным.

Особую обеспокоенность в КСУ выразили в связи с тем, что в СМИ и соцсетях активно распространяется информация о последствиях решения суда, к чему приобщились также государственные деятели и политики. "В частности, раздаются призывы к невыполнению решения Конституционного Суда, привлечения к ответственности судей за принятое ими решение, а также другие категорические заявления, что недопустимо в правовом государстве", - сказано в сообщении.

"Ситуация, которая создается вокруг принятия решения Конституционного Суда Украины по этому делу, вызывает глубокую озабоченность, поскольку она дестабилизирует общественно-политическую ситуацию в стране и допускает осуществление неправомерного влияния на Конституционный Суд Украины в целом и отдельных судей Конституционного Суда Украины в частности", - заявили в пресс-службе.

Иллюстрация, Зеленский и КСУ коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 июня Конституционный суд Украины перешёл к рассмотрению в закрытом режиме слушания относительно конституционности указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Президент Зеленский подписал указ "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов", согласно которому день голосования на внеочередных выборах депутатов назначен на 21 июля.

Конституционное представление 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) данного указа президента поступило в КС 24 мая. Нардепы считали, что указ не соответствует такому элементу верховенства права, как юридическая определенность, поскольку не содержит надлежащего обоснования наличия оснований для досрочного прекращения полномочий парламента.

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