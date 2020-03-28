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28 марта • обновлено в 23:54
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Решат судьбу министров: "Слуги народа" отдельно соберутся перед заседанием Рады

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Народные депутаты от "Слуги народа" соберутся на совещание в воскресенье, 29 марта.

Об этом LB сообщили источники во фракции. Собрание уже традиционно пройдет в выставочном центре "Парковый" в Киеве.

Обсуждаться будут кандидатуры новых министров, которых предложат парламенту на заседании 30 марта.

При этом нардеп от СН Александр Дубинский утверждает, что глава Минздрава Илья Емец покинет свой пост.

"Слуги народа" отдельно соберутся перед заседанием Рады

Телеграм-канал Дубинского

Верховная Рада

Верховная Рада

Как писал OBOZREVATEL, рассматривается два варианта проведения заседания – в сессионном зале или во дворе. Президент Владимир Зеленский заявлял, что хочет предложить депутатам работать дистанционно.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Украина Киев
Теги
Кабинет министров Украины Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
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Мир Миру
Мир Миру
Збирайтесь, карантин - не поміха .Саме час подумати добре. І про розпродаж землі України. І про експорт-імпорт електроенергії. І про владних аферистів.
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