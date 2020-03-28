Решат судьбу министров: "Слуги народа" отдельно соберутся перед заседанием Рады

Народные депутаты от "Слуги народа" соберутся на совещание в воскресенье, 29 марта.

Об этом LB сообщили источники во фракции. Собрание уже традиционно пройдет в выставочном центре "Парковый" в Киеве.

Обсуждаться будут кандидатуры новых министров, которых предложат парламенту на заседании 30 марта.

При этом нардеп от СН Александр Дубинский утверждает, что глава Минздрава Илья Емец покинет свой пост.

Телеграм-канал Дубинского

Верховная Рада

Как писал OBOZREVATEL, рассматривается два варианта проведения заседания – в сессионном зале или во дворе. Президент Владимир Зеленский заявлял, что хочет предложить депутатам работать дистанционно.

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