Рейтинг президента Зеленского упал, Порошенко выходит во второй тур – опрос КМИС

Если бы выборы президента Украины проходили в октябре, за президента Владимира Зеленского отдали бы голоса 33,3% тех, кто уже определился с выбором.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, который проводил Киевский международный институт социологии (КМИС). В апреле за него проголосовали бы 40,9% украинцев.

Во второй тур президентских выборов, согласно результатам опроса, проходит пятый президент Украины Петр Порошенко. По сравнению с апрелем, в октябре его рейтинг среди избирателей немного повысился – с 15,7% до 17,3%.

За Юлию Тимошенко в октябре голоса отдали бы 11,1% опрошенных (в апреле – 8,7%);

Юрия Бойко – 10,5% (8,9%);

Игоря Смешко – 9,2% (9,5%);

Виктора Медведчука – 6,4% (8,8%).

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко, согласно данным опроса, не преодолевает условный 5%-ный барьер.

Что касается выборов в Верховную Раду, если бы они состоялись в ноябре, голоса избирателей распределились бы так:

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 22,1% (в апреле – 22,1%);

"Европейская солидарность" – 19,3% (13,5%);

"Слуга народа" – 18,7% (29,9%);

"Батьківщина" – 9,3% (11,6%);

"Сила и честь" – 6,6% (6,9%);

"Радикальная партия" – 5,4% (4,9%).

Партии "Голос", "Украинская стратегия Гройсмана", "Свобода", "Партия Шария", "За майбутнє", "Пропозиція" не преодолели условный 5%-ный барьер.

Опрос проводился с 17 по 24 октября 2020 года методом CATИ (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1502 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,6% для показателей близких к 50%, 2,2% – для показателей близких к 25%, 1,7% – для показателей близких к 10%, 1,1% – для показателей близких к 5%.

5-8 ноября 2020 года с респондентами повторно связывались, чтобы задать вопрос о голосовании на выборах в Верховную Раду. Всего повторно приняли участие в опросе 1083 респондентов (статистическая погрешность с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта не превышает 3%).

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что "Европейская солидарность" с минувших парламентских выборов нарастила свою электоральную поддержку в 2,5 раза, а Петр Порошенко мог бы выйти во второй тур президентских выборов вместе с Зеленским.