Децентрализация в Украине: в "Слуге народа" объяснили ключевое новшество

Децентрализация в Украине предусматривает создание института префектов, которые будут следить, чтобы местные органы власти соблюдали украинские законы и Конституцию.

Каковы будут роль и функция новых должностных лиц, рассказал в эфире ObozTV народный депутат от фракции "Слуга народа" Виталий Безгин.

По словам нардепа, одна из главных задач префектов – блокировать любое действие, которое противоречит целостности и суверенитету Украины.

"Если орган местного самоуправления принимает какой-то акт, который угрожает территориальной целостности, например, какой-то город хочет отделиться от Украины и войти в другую страну, то такое решение будет блокироваться префектом. Префект будет делать представление на президента, а президент на Верховную Раду, о том, что этот орган местного самоуправления будет распускаться", – рассказал он.

"Префект – представитель правительства и президента... У нас будет механизм ротации, то есть человек не остается на одном месте более трех лет. Мы таким способом минимизируем возможность сращивания с местными элитами, в том числе сепаратными. Потому мы рассчитываем, что префект не будет закрывать глаза на какие-то проявления сепаратизма или отчуждения территории", – пояснил Безгин.

Депутат уточнил, что префекты не будут подменять собой исполнительную власть на местах: "Они занимаются только координацией и только непосредственно надзором. Они не вмешиваются в хозяйственные, в бюджетные вопросы".

На вопрос, может ли префект инициировать смену неугодных ему местных властей, "слуга народа" ответил: "Не может, если они не нарушают Конституцию. Там исчерпывающее требование – если факты противоречат Конституции. При желании он не сможет в ручном режиме пытаться давить, коррумпировать".

По его словам, префекты будут назначаться через кадровый резерв. Приблизительно в стране будет 125 префектов – 100 на окружном уровне и 25 на областном.

"Кадровый резерв будет приблизительно 200 человек. Туда людей будут набирать через конкурс. Конкурсную комиссию будут формировать представители Офиса президента, правительства и экспертной среды. После этого из кадрового резерва люди будут назначаться непосредственно на должности с представления правительства на президента, то есть не единолично", – рассказал представитель "Слуги народа".

"Человек заходит на должность, но работает там не больше трех лет на одном месте. Если работает эффективно, после этого происходит ротация, человек идет в другой регион на другую должность префекта. Если человек демонстрирует неэффективность, то происходит ротация и заходит человек из кадрового резерва", – отметил он.

Также Безгин добавил, что, согласно предложению президента Владимира Зеленского, префекты должны заработать с марта 2021 года – после местных выборов и переформатирования органов местного самоуправления.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский 27 декабря внес в Верховную Раду доработанный проект закона о децентрализации, который предполагает внесение изменений в Конституцию страны.

Ранее депутаты Европарламента заявляли, что введение института префектов, которое предусмотрено законопроектом Зеленского, может представлять угрозу децентрализации.

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