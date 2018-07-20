Референдум на Донбассе: в РФ подтвердили предложение Путина Трампу

Российский журналист, главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов подтвердил информацию о том, что глава РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом предложил организовать и провести референдум на Донбассе.

"Про референдум на Донбассе. Путин-Трамп - подтверждаю. Трамп взял тайм-аут", – написал Венедиктов в Twitter.

Напомним, ранее Bloomberg сообщил, что Путин сказал российским дипломатам, что он сделал предложение Трампу на саммите провести референдум, чтобы "помочь разрешить конфликт на востоке Украины, но согласился не публиковать этот план публично, чтобы президент США мог его рассмотреть".

Про референдум на Донбассе . Путин-Трамп - подтверждаю. Трамп взял тайм-аут — Алексей Венедиктов (@aavst) 20 июля 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время совместной пресс-конференции в Хельсинки, Путин заявил: "Мы провели референдум в Крыму". Позже его слова вырезала из документа пресс-служба.