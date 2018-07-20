МоваЯзык
Регистрация
БлогиМир

Референдум на Донбассе: в РФ подтвердили предложение Путина Трампу

4.1тЧитать новость на украинском

Российский журналист, главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов подтвердил информацию о том, что глава РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом предложил организовать и провести референдум на Донбассе.

"Про референдум на Донбассе. Путин-Трамп - подтверждаю. Трамп взял тайм-аут", – написал Венедиктов в Twitter.

Напомним, ранее Bloomberg сообщил, что Путин сказал российским дипломатам, что он сделал предложение Трампу на саммите провести референдум, чтобы "помочь разрешить конфликт на востоке Украины, но согласился не публиковать этот план публично, чтобы президент США мог его рассмотреть".

Новости
"Я буду худшим из врагов!" Трамп сделал публичное предупреждение Путину

Как сообщал OBOZREVATEL, во время совместной пресс-конференции в Хельсинки, Путин заявил: "Мы провели референдум в Крыму". Позже его слова вырезала из документа пресс-служба.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтВстреча Путина и Трампа
Персоны
Владимир ПутинДональд ТрампАлексей Венедиктов
Место
Россия
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
25
5
Смешно
4
Интересно
0
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Тимофеев Олег
Тимофеев Олег
Украина выбрала унитарный путь развития своего государства, но у меня есть смутные подозрения, что Трамп с Путиным будут настаивать на федерализации Украины. И таким образом референдумы пройдут по всей Украине, а Донбасс лишь начало.
Ответить
0
0
Daks Viktor
Daks Viktor
Значить Путін хоча повторення кримського сценарію.. Цікаво, але вже десь 70% населення на окупованих Росією донбаських територіях проти присутності "руцького міра" в Донбасі. Як кажуть, вже його наїлись досхочу..
Ответить
0
0

Наши блоги