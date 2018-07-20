Референдум на Донбассе: дипломат раскрыл коварный план Путина

Если президент РФ Владимир Путин действительно предложил лидеру США Дональду Трампу провести референдум о статусе оккупированного Донбасса, то такая инициатива, скорее всего, связана с желанием Москвы легализовать "референдум" в Крыму в 2014 году.

Данное мнение озвучил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, который подчеркнул, что Вашингтону теперь придется официально отреагировать на информацию об этом, передает "Гордон".

"Думаю, референдумом на Донбассе Путин хочет убить двух зайцев – легализовать бандитов на востоке Украины и "голосование", которое было в Крыму. Ведь о каком референдуме можно говорить, если люди там живут под дулами автоматов? Разве в таких условиях можно свободно проголосовать? Конечно, нет. Ничего общего с демократией это не имеет", – подчеркнул дипломат.

По его словам, информация издания Bloomberg, заявившего об инициативе Путина провести референдум на Донбассе, нуждается в официальном подтверждении со стороны госструктур США.

"Прежде всего, нужно понимать, что сообщение в СМИ – это не официальная информация. Нам неизвестно об источниках, на которые ссылается Bloomberg. Поэтому пока мы не получим официального разъяснения со стороны США, я бы к этой информации относился скептически. То есть спешить не стоит. Выводы можно делать только после заявлений государственных структур", – пояснил Огрызко.

Экс-министр отметил, что украинским дипломатам нужно сразу отбросить все подобные варианты, которые идут вразрез с международным правом и здравым смыслом.

"На мой взгляд, подобная информация появилась в прессе намеренно. Вы же видели, как в США отреагировали на итоги встречи Трампа с Путиным! Теперь, скорее всего, будут соответствующие запросы от заинтересованных сторон с требованиями разъяснить ситуацию. И Вашингтону придется на них ответить. Думаю, вскоре мы получим ответы на все вопросы", – заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча Трампа и Путина состоялась в Хельсинки 16 июля. Представители США остались недовольны главой Белого дома. Его называли "имуществом" президента РФ и критиковали позицию на пресс-конференции.

19 июля Трамп заявил, что с нетерпением ждет следующей встречи с Путиным, чтобы обсудить текущие проблемы и ситуацию в Украине.

Также стало известно, что на прошедшем саммите президент РФ предложил американскому коллеге организовать и провести референдум на оккупированных частях Украины.