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Олег Недава
Олег Недава
Народний депутат УкраїниВсе статьи автора

"Развод" по-украински

6.7т

В самое ближайшее время Украина может разорвать экономические отношения с Россией. К радости украинцев, "воюющих" на просторах Фейсбука, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров на ближайшем заседании намерен прекратить действие Программы экономического сотрудничества между Украиной и Россией, подписанной еще в 2011 году. "Будем делать все, чтобы страна-агрессор платила высокую цену за агрессию в Украине", - резюмировал премьер.

С тем, что Россия должна ответить за аннексию Крыма, разрушение Донбасса и тысячи искалеченных судеб, никто не спорит. Но не получится ли так, что вместе с водой вдруг выплеснем и ребёнка?

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То, что за разрыв любых связей с РФ ратуют простые граждане, я понимаю и принимаю. А вот позиция некоторых экспертов, заявляющих, что потери от подобного шага для Украины будут несущественными, несколько удивляет. К примеру, господин Пасхавер в подтверждение своих слов приводит аргумент, что упомянутый договор касается лишь государственных предприятий, но не частных предпринимателей. То есть речь идет только о разрыве государственных договоренностей, а никак не полном перекрытии связей с Россией, и значит "частники" смогут продолжать сотрудничать с российским бизнесом.

Вопрос в том, захочет ли так "развестись" Россия? И действительно ли разрыв экономических отношений так уж безобиден для и без того хромающей украинской экономики?

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Не сложно предположить, как отреагируют в РФ на действия украинской стороны. Эксперты прогнозируют, что одним прекращением экономических отношений на государственном уровне дело не закончится. Пострадает и частный бизнес. И спорить можно только о том, насколько серьезно он пострадает.

Совершая подобный шаг, мы фактически ставим под удар ни много, ни мало, а 7% общего товарооборота Украины. Для Донецкой области удар будет еще более ощутимым: предприятия региона экспортируют в Россию 16,2% товаров!

Потерять практически пятую часть рынка для региона, переживающего не лучшие времена, само по себе тяжело. Впрочем, масштабы и последствия предстоящих потерь можно оценить только в привязке к общей динамике внешней торговли Украины.

И картинка там – далеко не радостная.

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К примеру, знаете ли вы, что в прошлом году дефицит внешней торговли Украины товарами составил почти 6,3 млрд долларов, что в два раза больше, чем в 2016 ($ 2,89 млрд.) То есть, за год он увеличился более чем в два раза!

И этот процесс стремительно набирает обороты. Особенно отчетливо это видно при сравнении показателей по месяцам. В январе 2016 года дефицит торговли товарами составлял 35,3 млн долларов. А за первый месяц 2017 года он достиг 284,1 млн долларов. И поскольку никаких "симптомов" к улучшению нет, к концу года экономисты прогнозируют отрицательный баланс во внешней торговле товарами на уровне 10-12 миллиардов долларов! И это еще без учета проблем с загрузкой украинской газотранспортной системы и нового витка торговой войны с РФ.

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Так что отказ от экономических отношений с Россией может стоить Украине куда больше, чем покажется на первый взгляд. Мы обязаны очень тщательно и скрупулёзно проанализировать все возможные последствия подобного шага.

В связи с этим хотелось бы узнать, просчитывали ли в Кабмине последствия разрыва программы экономического сотрудничества с РФ? Учли ли возможную цепь негативных последствий от подобного решения для страны и, особенно, для Донбасса? Соизмерим ли размер потенциальных денежных потерь с ожидаемым эффектом от такого символического решения?

Кстати, за прошлый год Донбасс, несмотря на войну и потерю существенной части предприятий, оставшихся на оккупированных территориях, нарастил экспорт товаров почти на 2,4 млрд. долларов. Так что "символизм" анонсированного разрыва экономических отношений с РФ для Донецкой области с высокой долей вероятности может означать абсолютно практические убытки: сокращение производства, рост безработицы и обнищание людей.

Чтобы избежать необдуманных решений, которые в итоге могут больше навредить нам самим, чем РФ, вопрос расторжения экономических отношений с Россией следует вынести на широкое обсуждение. Наша экономика, обескровленная войной, может не пережить политики безрассудных экспериментов и идеологических решений.

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Разорвать экономические отношения с Россией легко. А вот просчитать последствия и возможные плюсы и минусы этого решения для экономики своей страны намного сложнее.

Это - не проверка на патриотизм. В противном случае, даже при желании, исправить ситуацию вряд ли будет возможно. Но винить уже будет некого.

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Автор
Олег НедаваОлег Недава
Место
Украина
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