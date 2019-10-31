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31 октября • обновлено в 09:26
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Герман Обухов
Герман Обухов
Глава Фонда «Стоп Информ Террор», США Все статьи автора

Развод по-российски, или Украина продолжает жить в мечтах

1.3т

У этого термина есть несколько значений. Первое, - развод семейный. В этой связи рекомендую посмотреть замечательную итальянскую комедию "Развод по-итальянски" с великолепным Марчелло Мастрояни в главной роли. Второе, - развод мостов. Наберите в ГУГЛ "Мосты Санкт-Петербурга" и увидите восхитительные пейзажи белых ночей на Неве. Третье – развод враждующих сторон.

Если мы полистаем историю, то увидим весьма грустную картину – мир наступал лишь тогда, когда одна из сторон капитулировала. Четвертое – развод лохов. Тут я ничего советовать не хочу, сами все можете найти в хрониках и новостях. После развода войск Украины и ОРДЛО (читай – России) в трех населенных пунктах должно последовать - что? Правильно! Долгожданная встреча главнокомандующих России и Украины в "нормандском формате", то бишь в присутствии Президента Франции и Канцлера Германии. На этой встрече должен быть подписан договор о мире между Россией и Украиной, согласно заверениям высших должностных лиц новой украинской администрации.

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Перехожу к самому главному. В этом договоре Президент Путин поставит свою подпись, где он обязуется вывести все войска РФ с украинской территории, вернуть Украине контроль над всей ее государственной границей и распустить ЛНР / ДНР. После чего он посыплет свою голову пеплом и скажет: "Дорогие друзья! Я виноват перед вами. Не казните меня за сделанные ошибки! Давайте жить дружно, как братья! Скажите мне – сколько мы вам должны компенсаций за причиненный моральный и материальный ущерб и 14 тысяч граждан Украины, невинно погибших в этой войне?". Тут он растрогается и смахнет набежавшую слезу. После короткой паузы всеобщего замешательства и глотка чая из собственного термоса, Путин добавит: "Скажу вам больше. Мы готовы отдать Украине Крым и предложить воссоединиться с нами в единое государство. Я ухожу и предлагаю Президенту Зеленскому возглавить новое государственное образование со столицей в Киеве". Услышав такие речи, Президент Украины не удержится и бросится в объятия своего российского коллеги. Тут я проснулся.

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Эйфория победы на выборах в 73% еще никак не оставила ни Администрацию Президента, ни Кабмин, ни Слуг Народа в Верховной Раде. Планов громадье. Надо повышать зарплаты и пенсии, надо ремонтировать дороги, надо сделать здравоохранение доступным и качественным. Проблема только одна – денег нет! Когда они будут – никто не знает, даже Ванга. Президенту Соединенных Штатов нынче не до Украины, у Евросоюза свои проблемы и Украина ему только в тягость. Что делает человек, когда денег нет, а кормить себя и семью надо? Закатывает рукава и начинает работать, если не ленивый. Государство же пока пытается вытащить себя из болота вместе с лошадью, взяв за волосы и потянув вверх, как это сделал барон Мюнхгаузен. Украина продолжает жить в мечтах и сказках, причем власть живет своей благополучной жизнью, а народ своей. Как писал мой друг и солагерник Жора Евдокимов, получивший срок в 1982 году за сочинение частушек: "Народ и партия едины! Раздельны только магазины". Что-то изменилось с тех пор?

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Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Украинскому избирателю "захотелось" подшутить над Порошенко, в результате он подшутил над собой, да так, что не известно как и чем все эти шутки закончатся! Выбор между плохим и очень плохим!
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Mega Death
Mega Death
Лучше бы ты спал дальше)) Жалею времени потраченного на этот бред))
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Mega Death, - "Лучше бы ты спал дальше))"
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