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13 сентября • обновлено в 15:52
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Разумков, Стефанчук и Арахамия пообещали сложить мандаты: всплыли детали

14.4т Читать материал на украинском

Спикер парламента Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук и руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пообещали сложить мандаты при одном условии.

Об этом в своем блоге написал шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар, комментируя жалобы глав комитетов на принятие "сырых документов" в Раде.

"Во фракции ходит слух, что Разумков, Стефанчук и Арахамия по этому поводу даже имели жесткий разговор на Банковой. Так как "бешеный принтер", то есть автоматическое голосования законов – это пока только пиар, но когда принятые документы не будут работать, или еще хуже - принесут негативные результаты, это уже будет настоящая катастрофа", – отметил он.

Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков

24 канал

По информации Сохара, в результате договорились турборежим притормозить, но Разумков, Стефанчук и Арахамия пообещали сложить мандаты, если Рада не примет нужного пакета проектов.

Давид Арахамия

Давид Арахамия

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Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук

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"Уже сейчас можно прогнозировать, что этой "зеленой тройке" будет непросто. Вот в четверг монобольшинство провалило голосование за несколько значимых законов, а в интернете распространяются свидетельства того, как "сотники" загоняют своих депутатов в зал, требуя участия в каждом голосовании", - подытожил шеф-редактор OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 сентября Верховная Рада Украины 9-го созыва впервые провалила голосования за законопроекты, не собрав большинство (226 и более) голосов "за".

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Персоны
Орест Сохар Дмитрий Разумков Руслан Стефанчук Давид Арахамия
Место
Украина
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De Vlad
De Vlad
БОЛЬШЕ ШУМА, КТО НАЕЗДНИК?
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