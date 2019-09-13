Разумков, Стефанчук и Арахамия пообещали сложить мандаты: всплыли детали

Спикер парламента Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук и руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пообещали сложить мандаты при одном условии.

Об этом в своем блоге написал шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар, комментируя жалобы глав комитетов на принятие "сырых документов" в Раде.

"Во фракции ходит слух, что Разумков, Стефанчук и Арахамия по этому поводу даже имели жесткий разговор на Банковой. Так как "бешеный принтер", то есть автоматическое голосования законов – это пока только пиар, но когда принятые документы не будут работать, или еще хуже - принесут негативные результаты, это уже будет настоящая катастрофа", – отметил он.

Дмитрий Разумков 24 канал

По информации Сохара, в результате договорились турборежим притормозить, но Разумков, Стефанчук и Арахамия пообещали сложить мандаты, если Рада не примет нужного пакета проектов.

Давид Арахамия ТСН

Руслан Стефанчук 24 канал

"Уже сейчас можно прогнозировать, что этой "зеленой тройке" будет непросто. Вот в четверг монобольшинство провалило голосование за несколько значимых законов, а в интернете распространяются свидетельства того, как "сотники" загоняют своих депутатов в зал, требуя участия в каждом голосовании", - подытожил шеф-редактор OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 сентября Верховная Рада Украины 9-го созыва впервые провалила голосования за законопроекты, не собрав большинство (226 и более) голосов "за".

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