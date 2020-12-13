Разумков срочно соберет глав фракций
Глава Верховной Рады Украины (ВРУ) Дмитрий Разумков на 14 декабря созвал заседание глав парламентских фракций. Нардепы должны обсудить повестку дня работы на следующей неделе.
Совещание назначено на 10:00. Перечень вопросов, которые должны рассмотреть парламентарии, опубликовал депутат от "Голоса" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале "Железный нардеп".
"Никогда такого не было и снова. Спасибо хоть не в 6:30, как он любит", – говорится в сообщении.
Вероятная повестка дня:
готовность госбюджета на 2021 год, голосование за который назначено на 15 декабря;
порядок рассмотрения проекта закона об особом статусе Донбасса (по данным Железняка, он якобы "проходит", но только если за него проголосуют в целом);
кадровые назначения;
а также, вероятно, график работы ВРУ во время локдауна в Украине (8-24 января).
Отмечается, что эта повестка дня Рады почти та же, что и ранее анонсировалась на неделю.
Напомним, что на следующей пленарной неделе, с 15 по 18 декабря, ВРУ может сменить ряд министров. Как стало известно OBOZREVATEL, речь идет о главах Минобороны, Минобразования, Минэкологии, Министерства по делам ветеранов, а также министре правительства и вице-премьере по энергетике.
Как сообщал OBOZREVATEL:
15 декабря парламентарии будут рассматривать во втором чтении проект закона о госбюджете Украины на 2021 год.
Также в Раду внесли проект закона, который еще на год продлевает действие законодательства об особом статусе Донбасса.