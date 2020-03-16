Разумков созвал ночную встречу глав фракций: первые подробности

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в понедельник, 16 марта, созвал срочную встречу глав фракций украинского парламента.
Она должна начаться в 23:00. Об этом корреспонденту OBOZREVATEL рассказала народный депутат Украины от "Голоса" Леся Василенко.
Дмитрий Разумков
LIGA.net
Отметим, 16 марта глава Украины Владимир Зеленский собрал олигархов и крупных бизнесменов в Офисе президента. Они обсудили вопросы помощи со стороны крупного бизнеса во время проведения мероприятий по противодействию распространения в стране COVID-19. Бизнесмены согласились помочь правительству.
Также в понедельник Владимир Зеленский провел срочное заседание фракции "Слуга народа". Кроме прочего, оно касалось законопроектов по COVID-19.
Как сообщал OBOZREVATEL:
16 марта Владимир Зеленский выступил с экстренным обращением к украинцам.
Он поручил Кабинету министров ужесточить ограничения карантина из-за пандемии коронавируса. В частности, железнодорожное и автобусное сообщение между городами планируется закрыть.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.