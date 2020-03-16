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16 марта • обновлено в 21:10
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Разумков созвал ночную встречу глав фракций: первые подробности

3.6т
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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в понедельник, 16 марта, созвал срочную встречу глав фракций украинского парламента.

Она должна начаться в 23:00. Об этом корреспонденту OBOZREVATEL рассказала народный депутат Украины от "Голоса" Леся Василенко.

Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков

LIGA.net

Отметим, 16 марта глава Украины Владимир Зеленский собрал олигархов и крупных бизнесменов в Офисе президента. Они обсудили вопросы помощи со стороны крупного бизнеса во время проведения мероприятий по противодействию распространения в стране COVID-19. Бизнесмены согласились помочь правительству.

Также в понедельник Владимир Зеленский провел срочное заседание фракции "Слуга народа". Кроме прочего, оно касалось законопроектов по COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 16 марта Владимир Зеленский выступил с экстренным обращением к украинцам.

  • Он поручил Кабинету министров ужесточить ограничения карантина из-за пандемии коронавируса. В частности, железнодорожное и автобусное сообщение между городами планируется закрыть.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Персоны
Дмитрий Разумков Леся Василенко
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины политика
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