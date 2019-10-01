Разумков покинет пост главы партии "Слуга народа": официальное заявление

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков решил покинуть пост главы партии "Слуга народа".

Соответствующее заявление он сделал на брифинге 1 октября. Решение должно быть принято на съезде партии, передает ATR.

Это он объяснил тем, что возглавлять одновременно и парламент, и партию, "некорректно".

"Что касается моей позиции — это точно. Мы об этом говорили и раньше. Я думаю, что будут изменения в руководстве партии. Я думаю, что будет меняться и устав партии, и, возможно, я буду занимать другую должность в партийной структуре", – сообщил Разумков.

Дмитрий Разумков покинет пост главы "Слуги народа" Facebook Дмитрий Разумков

Партийный съезд, на котором обсудят назначение нового главы, пройдет в октябре.

Как писал OBOZREVATEL, о скорой смене председателя в "Слуге народа" сообщили 30 сентября. Одновременно с этим стало известно, что на собрании партия собирается "усовершенствовать устав политсилы".

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