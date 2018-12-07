Разрыв дружбы с Россией: стало известно, как может ответить Путин

Россия воспримет разрыв Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ как провокацию.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник, выразив надежду, что у нашего государства есть четкий план, как жить дальше без этого документа.

"Понятно, что Россия отреагирует на расторжение Договора о дружбе. Она это однозначно воспримет как провокацию. Но я не думаю, что целью Украины является создание провокации. Какой будет реакция России, кроме заявлений и осуждения, пока трудно сказать", — отметил он.

"Сегодня"

"Хочу выразить надежду, что это решение продумали, и риски, которыми апеллировали, когда не хотели денонсировать договор, сейчас нейтрализованы", — добавил Мельник.

Также он вспомнил о договоре 2003 года по Азовскому морю.

"Здесь есть как минимум исключительно юридические аспекты, специфические аспекты морского права, вопросы безопасности и экономические. То же касается и разрыва дипломатических отношений", — подчеркнул Мельник.

Напомним, что 21 сентября Украина официально уведомила Россию о разрыве Договора о дружбе. Глава МИД Украины назвал это событие очень важным, поскольку в ноте подробно обосновываются все нарушения Россией положений данного договора.

17 сентября Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о прекращении договора. 6 сентября СНБО поддержал инициативу президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 декабря 277 депутатов Верховной Рады проголосовали за законопроект о прекращении действия Договора о дружбе с Россией.