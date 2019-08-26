Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Разрушительные последствия!" Порошенко раскрыл "формулу независимости" Украины

3.1т Читать материал на украинском

Формула независимости Украины состоит из армии, языка и веры.

Об этом в Facebook рассказал пятый президент Украины Петр Порошенко, отметив, что за время его каденции он пытался сделать все возможное, чтобы создать государственные институты.

"Сейчас есть огромное количество атак, в том числе и со стороны государства-агрессора в информационном пространстве. Все это элементы гибридной войны. Происходят атаки на армию. В условиях, когда отменяются парады, снижается уровень социальной защищенности украинских военнослужащих, фактически идет атака на принижение роли украинского воина и украинской армии", – отметил он.

Новости
Встреча Порошенко с Волкером: разговоры о приглашении РФ в G7 преждевременные и ложные

Порошенко подчеркнул, что в нашей стране началась атака на украинскую церковь.

"Делается попытка отменить регистрацию Православной церкви Украины. Также идет атака на язык. Уже озвучиваются планы отменить квоты, закон о языке, ввести, пока в отдельных регионах, второй официальный язык. Эти действия будут иметь разрушительные последствия для государства. И мы точно этого не должны допустить", – заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко поучаствовал в масштабном флешмобе ко Дню флага в Украине.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "День Независимости" на OBOZREVATEL.

Тема
День Независимости
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
9
16
Смешно
7
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Golan Sim
Golan Sim
"..Треба постiйно обстрiлювати цiх донбасiвських сепарiв, доки вони не почують, що життя українцiв вже змiнилось на краще i вони, мабуть, почали вже жити майже як европейцi.." - П. Порошенко. ))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Н Олег
Н Олег
всё, шо кровавый xpяk делал для раскола украинцев, шобы б@ндep-p@гулям легше было хозяйничать в растерянном и разобщённом обществе, идёт прахом ... получив пинка в жiрный зад, xpяk компании берёз, ярошей и прочей б@ндерни верещит "астановитесь!", угрожая не бунтом армии, нет --- армия с украинским народом едины ... --- походом на Киев азовцев, айдаровцев и прочих бандформирований, расплодившихся в больном теле Украины как раковые клетки
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Mega Death
Mega Death
Независимость Украине нужна лишь для того, чтоб ее быстренько продать и лечь под нового хозяина. Проститутки тоже себя считают независимыми))
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...