"Разрушительные последствия!" Порошенко раскрыл "формулу независимости" Украины

Формула независимости Украины состоит из армии, языка и веры.

Об этом в Facebook рассказал пятый президент Украины Петр Порошенко, отметив, что за время его каденции он пытался сделать все возможное, чтобы создать государственные институты.

"Сейчас есть огромное количество атак, в том числе и со стороны государства-агрессора в информационном пространстве. Все это элементы гибридной войны. Происходят атаки на армию. В условиях, когда отменяются парады, снижается уровень социальной защищенности украинских военнослужащих, фактически идет атака на принижение роли украинского воина и украинской армии", – отметил он.

Порошенко подчеркнул, что в нашей стране началась атака на украинскую церковь.

"Делается попытка отменить регистрацию Православной церкви Украины. Также идет атака на язык. Уже озвучиваются планы отменить квоты, закон о языке, ввести, пока в отдельных регионах, второй официальный язык. Эти действия будут иметь разрушительные последствия для государства. И мы точно этого не должны допустить", – заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко поучаствовал в масштабном флешмобе ко Дню флага в Украине.

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