"Равняться на Савченко": появились детали драки Гончаренко и Ивченко

Народный депутат от фракции Блока Порошенко Алексей Гончаренко назвал "вполне обычным явлением в политике" свою драку с депутатом от фракции "Батьківщина" Вадимом Ивченко.

"Особо серьезного ничего не произошло. Видимо депутаты "Батьківщини" пытаются равняться на Надежду Савченко и как-то ее перещеголять такими поступками. И, в принципе, что за депутат без драки", - сказал Гончаренко "Украинской правде".

На вопрос о причине инцидента, он ответил что сложно ответить, что послужило причиной.

"Причиной можно назвать только неадекватное поведение Ивченко", - добавил член БПП.

В свою очередь, Ивченко заявил, что причиной драки стало оскорбление со стороны Гончаренко и некой женщины. Какой именно женщины, он не стал уточнять.

"Он оскорбил меня лично на всю страну. Это последние слова. Вы можете с эфира вырезать и услышать, когда я на реальную правду... когда Блок Порошенко фактически заблокировал принятие закона, который, точнее, совершенствует Уголовно-процессуальный кодекс от "поправок Лозового", - сказал он в эфире "Прямого".

"Я сказал, что Блок Порошенко дал 48 только голосов, и это факт. Потому что мы за этим следили ... На что он мне сказал оскорбительную вещь на всю страну. Я сделал ему замечание. Но потом сделал оскорбление не только в мою сторону", - рассказал депутат от "Батьківщини".

Как сообщал "Обозреватель", в конце декабря 2017 года в Мариуполе внефракционный народный депутат избил полицейского.