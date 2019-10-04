"Рано или поздно проведем": новый глава ЦИК назвал условия выборов на Донбассе

Новый глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко рассказал, что необходимо для проведения выборов на оккупированном Донбассе.

Он назвал ключевые требования на брифинге в пятницу, 4 октября, сразу после первого заседания нового состава ЦИК, передает "Укринформ".

"Для того, чтобы провести выборы на временно оккупированных территориях, необходимы соответствующие условия. И связанные с безопасностью, и главное – этот вопрос должен быть законодательно урегулирован. По большому счету вопрос выборов на временно оккупированных территориях не является вопросом к ЦИК в тех условиях, которые есть у нас сейчас, а больше к законодателям", – пояснил он.

Новый глава ЦИК назвал условия выборов на Донбассе

"Рано или поздно выборы будут проведены на всей территории Украины, она будет освобождена", – добавил Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы на Донбассе проведут только после того, как РФ выведет свои войска.

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