Рада запустила большую приватизацию: в чем суть закона

Верховная Рада отменила перечень запрещенных к приватизации государственных компаний.

На заседании народных депутатов в среду, 2 октября, был принят в целом законопроект №1054-1 "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации", который набрал 250 голосов "за".

Документ содержит два главных пункта, где в первом Рада отменила список с объектами, которые нельзя приватизировать еще с 1999 года, в том числе транспортной инфраструктуры, железной, угольной и энергетической промышленности.

А вторым пунктом депутаты внесли изменения в Закон Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества".

Замглавы Комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа подчеркнула, что 90% в этом списке составляют малые объекты приватизации.

"Ко второму чтению мы внесли предохранители, которые не позволят отправить на банкротство госпредприятия, которые все эти годы искусственно накачивались долгами. Мы вводим мораторий на взыскания имущества за долги и возбуждения дел о банкротстве на три года", - пояснила нардеп от "Слуги народа".

Весь список:

Комитет принял во внимание 13 правок из 25, которые поступили ко второму чтению. Согласно тексту документа, Рада обязала Кабмин за три месяца с момента вступления закона в силу разобрать и подать на рассмотрение нардепов список стратегических предприятий, в которых продажа контрольного пакета акций будет невозможной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский в США рассказал о запуске приватизации, призвав бизнесменов "к участию в наших открытых аукционах".

Также президент обратил внимание на то, что в ближайшее время Верховная Рада рассмотрит законопроект о концессии, который позволит привлечь на прозрачных и понятных условиях инвестиции в инфраструктуру.

Ранее в команде президента заявляли, что большие государственные компании-монополисты нужно разделять и продавать по частям.

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