Рада возьмется за Земельный кодекс и защиту местных бюджетов: повестка дня 2 декабря

В среду, 2 декабря, Верховная Рада собралась на пленарное заседание, чтобы рассмотреть ряд важных вопросов, среди которых – законопроект относительно земельной децентрализации.

В планах нардепов рассмотреть и проект "слуги народа" Галины Третьяковой по социальной защите населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения COVID-19. Заседание четвертой сессии ВРУ началось в 10:00, его повестка дня опубликована на сайте ведомства.

Так, народные избранники в первом чтении планируют рассмотреть проект закона №4334, который предусматривает, что с 1 января 2021 года официальное опубликование решений ВРУ будет осуществляться только в газете "Голос Украины".

Кроме того, запланировано рассмотрение во втором чтении законопроекта №3118 о внесении изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" относительно обеспечения соблюдения государственных гарантий местного самоуправления и защиты его экономических основ.

Также Рада рассмотрит в первом и втором чтении такие проекты законов:

№3628-у о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за правонарушения в сфере продажи детям электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах (второе чтение; предоставлен 05.11.2020);

№2194-д о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений (второе чтение; предоставлен 25.11.2019);

№2315-д о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно обеспечения выполнения решения Конституционного Суда Украины по обжалованию постановления суда о продлении срока содержания под стражей (второе чтение; предоставлен 02.11.2020);

№3118-д о внесении изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" относительно обеспечения соблюдения государственных гарантий местного самоуправления и защиты его экономических основ (второе чтение; предоставлен 18.09.2020);

№3034а-д о внесении изменений в статью 59-1 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" относительно урегулирования конфликта интересов в деятельности депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских глав (первое чтение; представлен Комитетом – 18.11.2020);

№3486-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защиты населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19) (второе чтение; предоставлен 02.11.2020).

Еще ВРУ планирует рассмотреть ряд ратификационных законов и проектов постановлений. Кроме этого, парламентарии хотят голосовать во втором чтении за проект закона №3642-д по основаниям отсутствия народных депутатов Украины на пленарных и заседаниях комитетов Рады.

Также нардепы заслушают отчет Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части Государственного бюджета Украины. Он был предоставлен 28.10.2020 года под регистрационным №4263.

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