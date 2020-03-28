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28 марта • обновлено в 18:49
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Рада может выбрать трех новых министров: названы имена

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Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 30 марта может утвердить кандидатуры глав трех министерств.

Об этом сообщило издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в "Слуге народа". Предварительно, министром энергетики и защиты окружающей среды станет Ольга Буславец. Она возглавляла директорат энергетических рынков в правительстве Алексея Гончарука.

Рада может утвердить трех новых министров

Рада может утвердить трех новых министров

Иллюстрация

Ольга Буславец

Ольга Буславец

mpe.kmu.gov.ua

Министром культуры может стать генеральный директор Центра украинской культуры и искусства Светлана Долеско.

Светлана Долеско

Светлана Долеско

dolesko.com

Министра охраны здоровья Илью Емца может заменить бывший председатель Одесской ОГА Максим Степанов.

"Степанов под вопросом, многие против", – отметил источник в монобольшинстве.

Максим Степанов

Максим Степанов

УП

Окончательно кандидатуры новых министров должны быть представлены перед внеочередным заседанием парламента. "На собрании фракции с президентом в пятницу фамилии не обсуждались", – уточнил один из источников.

Как писал OBOZREVATEL, рассматривается два варианта проведения заседания – в сессионном зале или во дворе. Президент Владимир Зеленский заявлял, что хочет предложить депутатам работать дистанционно.

Ранее представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Василий Мокан в эфире ObozTV рассказал о повестке внеочередного заседания парламента.

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Автор
Дарья Дурова
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Теги
Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины Министерство здравоохранения Министерство культуры Кабинет министров Украины Верховная Рада Украины политика
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