Рада может выбрать трех новых министров: названы имена

Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 30 марта может утвердить кандидатуры глав трех министерств.

Об этом сообщило издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в "Слуге народа". Предварительно, министром энергетики и защиты окружающей среды станет Ольга Буславец. Она возглавляла директорат энергетических рынков в правительстве Алексея Гончарука.

Рада может утвердить трех новых министров Иллюстрация

Ольга Буславец mpe.kmu.gov.ua

Министром культуры может стать генеральный директор Центра украинской культуры и искусства Светлана Долеско.

Светлана Долеско dolesko.com

Министра охраны здоровья Илью Емца может заменить бывший председатель Одесской ОГА Максим Степанов.

"Степанов под вопросом, многие против", – отметил источник в монобольшинстве.

Максим Степанов УП

Окончательно кандидатуры новых министров должны быть представлены перед внеочередным заседанием парламента. "На собрании фракции с президентом в пятницу фамилии не обсуждались", – уточнил один из источников.

Как писал OBOZREVATEL, рассматривается два варианта проведения заседания – в сессионном зале или во дворе. Президент Владимир Зеленский заявлял, что хочет предложить депутатам работать дистанционно.

Ранее представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Василий Мокан в эфире ObozTV рассказал о повестке внеочередного заседания парламента.

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