Рада может выбрать трех новых министров: названы имена

Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 30 марта может утвердить кандидатуры глав трех министерств.
Об этом сообщило издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в "Слуге народа". Предварительно, министром энергетики и защиты окружающей среды станет Ольга Буславец. Она возглавляла директорат энергетических рынков в правительстве Алексея Гончарука.
Рада может утвердить трех новых министров
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Ольга Буславец
mpe.kmu.gov.ua
Министром культуры может стать генеральный директор Центра украинской культуры и искусства Светлана Долеско.
Светлана Долеско
dolesko.com
Министра охраны здоровья Илью Емца может заменить бывший председатель Одесской ОГА Максим Степанов.
"Степанов под вопросом, многие против", – отметил источник в монобольшинстве.
Максим Степанов
УП
Окончательно кандидатуры новых министров должны быть представлены перед внеочередным заседанием парламента. "На собрании фракции с президентом в пятницу фамилии не обсуждались", – уточнил один из источников.
Как писал OBOZREVATEL, рассматривается два варианта проведения заседания – в сессионном зале или во дворе. Президент Владимир Зеленский заявлял, что хочет предложить депутатам работать дистанционно.
Ранее представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Василий Мокан в эфире ObozTV рассказал о повестке внеочередного заседания парламента.
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