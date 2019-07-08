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Рада соберется на внеочередное заседание: что известно

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Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий назначил внеочередное заседание парламента на четверг, 11 июля.

Об этом он заявил на согласительном совете 8 июля, отметив, что народные депутаты соберутся в 14:15.

"Это моя обязанность как председателя Верховной Рады Украины, назначить в трехдневный срок внеочередную сессию, и я сейчас объявляю, что я ее назначаю на четверг, 11 июля, в 14:15", - сказал Парубий.

Заседание Рады

Заседание Рады

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На этом заседании будут рассмотрены проекты законов о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней (малолетнего), несовершеннолетнего (несовершеннолетней) и лица, не достигшего половой зрелости.

Как сообщал OBOZREVATEL, комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительных органов рекомендовал парламенту принять законопроект № 6607 о создании реестра педофилов, химической кастрации и ужесточении наказания для них.

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Персона
Андрей Парубий
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Так их же распустили?
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