Рада соберется на внеочередное заседание: что известно

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий назначил внеочередное заседание парламента на четверг, 11 июля.

Об этом он заявил на согласительном совете 8 июля, отметив, что народные депутаты соберутся в 14:15.

"Это моя обязанность как председателя Верховной Рады Украины, назначить в трехдневный срок внеочередную сессию, и я сейчас объявляю, что я ее назначаю на четверг, 11 июля, в 14:15", - сказал Парубий.

Заседание Рады 24 канал

На этом заседании будут рассмотрены проекты законов о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней (малолетнего), несовершеннолетнего (несовершеннолетней) и лица, не достигшего половой зрелости.

Как сообщал OBOZREVATEL, комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительных органов рекомендовал парламенту принять законопроект № 6607 о создании реестра педофилов, химической кастрации и ужесточении наказания для них.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram