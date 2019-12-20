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20 декабря • обновлено в 14:59
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Рада расширила список УБД: кто получит статус

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В пятницу, 20 декабря, Верховная Рада Украины разрешила морякам и летчикам получать статус участника боевых действий.

За проект закона "О внесении изменений в статью 6 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" (относительно обеспечения прав военнослужащих ВМС и Воздушных сил ВСУ на получение статуса участника боевых действий)" проголосовали 317 народных депутатов.

Согласно закону к УБД теперь относятся члены экипажей кораблей, катеров, судов обеспечения, самолетов и вертолетов, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

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Принятый закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде приняли во втором чтении законопроект, предусматривающий предоставление статуса участника боевых действий бойцам добровольческих формирований.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины участники АТО
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