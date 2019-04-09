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Рада провела заседание почти в пустом зале: фото

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Во вторник, 9 апреля, в Верховной Раде состоялось пленарное заседание, закрыла его первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

Как сообщает "Информатор", в зале присутствовало не более 50 нардепов. Заседание также посетила делегация чешского парламента.

Работу в сессионном зале начали с заявлений от депутатских фракций и групп. Затем продолжили рассматривать во втором чтении законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

В результате народные депутаты остановились на 1361-й поправке к проекту.

Рада провела заседание почти в пустом зале: фото
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Рада провела заседание почти в пустом зале: фото
Рада провела заседание почти в пустом зале: фото
Рада провела заседание почти в пустом зале: фото

Как сообщал OBOZREVATEL, языковым законопроектом, в частности, утверждается, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком, а государство со своей стороны обеспечивает возможности для этого. Иностранцам придется выучить украинский, чтобы получить украинское гражданство.

Документ определяет, что каждый украинец имеет право получить образование на государственном языке. При этом в детсадах наряду с украинским языком можно использовать язык нацменьшинств в соответствии с законодательством.

Обслуживать потребителей в разных сферах должны на украинском языке, а по просьбе клиента - на любом другом.

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Персона
Ирина Геращенко
Место
Украина
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